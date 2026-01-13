Ausverkauf hat begonnen Zwei beliebte Andernacher Modeläden schließen Martina Koch 13.01.2026, 12:00 Uhr

i Der letzte Schlussverkauf in der Andernacher Boutique Loft No.7 am Marktplatz hat begonnen. Rico Rossival

Mitten in der Pandemie eröffneten die beiden Geschäfte Loft No.7 und Neka in der Andernacher Innenstadt. Knapp fünf Jahre später endet die Geschichte der beliebten Läden nun zeitgleich.

Die Stärke des inhabergeführten Einzelhandels ist es, die die Einkaufsstadt Andernach auszeichnet und von vielen Kommunen in der Region abhebt. Umso schmerzlicher, dass jetzt gleich zwei Modegeschäfte in der Fußgängerzone den Ausverkauf eingeleitet haben: das Kinder- und Babybekleidungsgeschäft Neka in der Bahnhofstraße und die Boutique Loft No.







Artikel teilen

Artikel teilen