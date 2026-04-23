In diesen Tagen wäre Königin Elisabeth II. 100 Jahre alt geworden. Der Langzeit-Monarchin des Vereinigten Königreiches gedenken nicht nur Briten – auch der Deutsch-Englische Freundschaftskreis Mayen-Godalming gehört dazu. Und er hat einiges vor.
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Die Queen wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden – ihr wird nicht nur in Großbritannien allenthalben gedacht. Auch in Mayen gibt es viele Anhänger von Königin Elisabeth II. Insbesondere sind die Mitglieder des Deutsch-Englischen Freundschaftskreises Mayen-Godalming der sympathischen Langzeit-Königin (1952 bis 2022) verbunden.