Zu Ehren Elisabeth II. Zum Geburtstag der Queen zieht es Mayener nach London Thomas Brost 23.04.2026, 10:00 Uhr

i An Ort und Stelle verabschiedeten sich vor vier Jahren die Freunde aus Godalming und Mayen von der Queen. Bettina Cornely

In diesen Tagen wäre Königin Elisabeth II. 100 Jahre alt geworden. Der Langzeit-Monarchin des Vereinigten Königreiches gedenken nicht nur Briten – auch der Deutsch-Englische Freundschaftskreis Mayen-Godalming gehört dazu. Und er hat einiges vor.

Die Queen wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden – ihr wird nicht nur in Großbritannien allenthalben gedacht. Auch in Mayen gibt es viele Anhänger von Königin Elisabeth II. Insbesondere sind die Mitglieder des Deutsch-Englischen Freundschaftskreises Mayen-Godalming der sympathischen Langzeit-Königin (1952 bis 2022) verbunden.







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