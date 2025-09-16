Attraktionen für Jung und Alt, ein vielfältiges Shopping-Erlebnis und eine Tradition die seit mehr als 600 Jahren die Andernacher Innenstadt belebt. Der beliebte Michelsmarkt steht an, und die Veranstalter stellen das Programm vor.

Der beliebte Michelsmarkt steht an. Mehr als 600 Jahre hat das größte Andernacher Volksfest den Menschen bereits schöne Momente und Erinnerungen beschert, weiß Oberbürgermeister Christian Greiner. Und die Tradition soll auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Was die Besucher erwartet und wie es um die Sicherheit und die Verkehrssituation steht, erklären Marktmeister Lars Rittgen sowie Vertreter der Stadt.

Am Freitag, 26. September, beginnt das Fest um 17.30 Uhr mit dem Fassanstich von Greiner im Biergarten am Ochsentor. Darauf folgen fünf Tage, an denen das Stadtzentrum mit Kirmes, Krammarkt, Kunstausstellung und einem verkaufsoffenen Sonntag lockt. Ein besonderes Glanzlicht ist wie in den Vorjahren auch das Riesenrad, das mitten auf dem Marktplatz aufgebaut wird. „Das macht das Flair aus“, erinnert sich Bürgermeister Claus Peitz an die vergangenen Michelsmärkte. Marktmeister Rittgen verrät, dass das Riesenrad in diesem Jahr ein neues sein wird – in Weiß und etwas größer als der Vorgänger.

„Der Michelsmarkt bringt Menschen und Leben in die Innenstadt.“

Bürgermeister Claus Peitz

Insgesamt soll es laut Rittgen auch wieder mehr Schausteller geben als 2024. Die Auswirkungen der Pandemie seien auf dem Gebiet noch spürbar, doch nun gehe es wieder bergauf. All die Attraktionen, die in der historischen Altstadt aufgebaut werden, bedeuten jedoch auch immer Einschränkungen für die Anwohner. „Es ist eine Herausforderung, alle Bedürfnisse zu befriedigen“, sagt Oberbürgermeister Greiner. Man wolle dafür sorgen, dass die Besucher ihren Spaß haben, die Schausteller ihr Geld verdienen und die Anwohner gleichzeitig nicht zur sehr vom Trubel beeinträchtigt werden. Das sorgt für Spannungsfelder bei gewissen Themen. So auch beim Sicherheitskonzept: „Da müssen wir auch Entscheidungen treffen, die den Anwohnern nicht immer gefallen“, sagt Greiner. Dazu gehöre etwa, dass die Hoch- und Tiefgarage in der Innenstadt im abgesperrten Bereich liegen, erläutert Claus Peitz. Für die Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Veranstaltungsbereich bittet die Verwaltung um Verständnis. „Man muss bedenken: Der Michelsmarkt bringt Menschen und Leben in die Innenstadt“, erklärt Peitz.

Das erwartet die Besucher auf dem Michelsmarkt

Neben der Kirmes, die mit ihren Fahrgeschäften Spaß für Kinder, Familien und auch Adrenalinjunkies verspricht, hat das Volksfest noch weitere Programmpunkte zu bieten. Am Freitag steht ab 18.30 Uhr der Start vom „Michelsmarkt der Künste“ auf dem Programm. Im historischen Rathaus stellen Künstler der Kunstakademie Rheinland und der Künstlergruppe Pellenz ihre Werke bis zum 12. Oktober aus.

Von Sonntag, 28. September, bis Dienstag, 30. September, lädt der Krammarkt mit seinen rund 100 fliegenden Händlern in die Innenstadt. Am Sonntag können sich die Besucher außerdem auf den verkaufsoffenen Sonntag der Andernacher Läden und Boutiquen von 13 bis 18 Uhr freuen. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet der Familientag am Dienstag, 30. September, an dem die Preise für die Fahrgeschäfte ermäßigt werden.