Kodex für Diskussionskultur
Zukunftsweisende Entscheidungen im VG-Rat Pellenz
Außerplanmäßig wurden für die Reparatur der Heizung in der Grundschule Kruft rund 33.000 Euro freigegeben.
Außerplanmäßig wurden für die Reparatur der Heizung in der Grundschule Kruft rund 33.000 Euro freigegeben.
Wolfgang Lucke

Die erste Sitzung des Verbandsgemeinderates in diesem Jahr brachte manch zukunftsweisende Entscheidung. Der Kodex für die Diskussionskultur wurde vorgestellt, Gelder für die Optimierung der Feuerwehrarbeit freigegeben, die Ferienbetreuung geregelt.

Lesezeit 2 Minuten
Der bundesweit in vielen kommunalen Gremien zu beobachtende raue Ton sowie die Zunahme von Grenzüberschreitungen und persönlichen Angriffen in politischen Debatten hatte zum gemeinsamen Wunsch aller Fraktionen geführt, die Diskussionskultur zu stärken und langfristig auf einem wertschätzenden Niveau zu sichern.

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