Kodex für Diskussionskultur Zukunftsweisende Entscheidungen im VG-Rat Pellenz Wolfgang Lucke 30.03.2026, 14:00 Uhr

i Außerplanmäßig wurden für die Reparatur der Heizung in der Grundschule Kruft rund 33.000 Euro freigegeben. Wolfgang Lucke

Die erste Sitzung des Verbandsgemeinderates in diesem Jahr brachte manch zukunftsweisende Entscheidung. Der Kodex für die Diskussionskultur wurde vorgestellt, Gelder für die Optimierung der Feuerwehrarbeit freigegeben, die Ferienbetreuung geregelt.

Der bundesweit in vielen kommunalen Gremien zu beobachtende raue Ton sowie die Zunahme von Grenzüberschreitungen und persönlichen Angriffen in politischen Debatten hatte zum gemeinsamen Wunsch aller Fraktionen geführt, die Diskussionskultur zu stärken und langfristig auf einem wertschätzenden Niveau zu sichern.







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