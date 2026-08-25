Tagelang konnten kürzlich keine Züge zwischen Andernach und Mayen Ost fahren. Es war nicht die erste Streckensperrung dieses Sommers. Auch in den kommenden Monaten muss mit Einschränkungen gerechnet werden.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem der Zugverkehr auf der Pellenzschiene zwischen Andernach und Mayen Ost kürzlich wegen eines hitzebedingten Gleislagefehlers komplett eingestellt werden musste, rollen auf der Strecke inzwischen nach Angaben des DB-Navigators wieder Züge. Demnach verkehrt die RB38 wieder wie gewohnt zwischen Andernach und Kaisersesch.