Zwischen Andernach und Mayen
Zugverkehr auf der Pellenzschiene bleibt beeinträchtigt
Auf der Pellenzschiene werden in den kommenden Monaten weiterhin lediglich die Züge der Linie RB38 verkehren.
Auf der Pellenzschiene werden in den kommenden Monaten weiterhin lediglich die Züge der Linie RB38 verkehren.
Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Tagelang konnten kürzlich keine Züge zwischen Andernach und Mayen Ost fahren. Es war nicht die erste Streckensperrung dieses Sommers. Auch in den kommenden Monaten muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Lesezeit 1 Minute
Nachdem der Zugverkehr auf der Pellenzschiene zwischen Andernach und Mayen Ost kürzlich wegen eines hitzebedingten Gleislagefehlers komplett eingestellt werden musste, rollen auf der Strecke inzwischen nach Angaben des DB-Navigators wieder Züge. Demnach verkehrt die RB38 wieder wie gewohnt zwischen Andernach und Kaisersesch.
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