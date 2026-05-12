Für mehr Wohnraum in der Stadt Zündet Andernach jetzt den Bauturbo? Martina Koch 12.05.2026, 14:00 Uhr

i In der "Antel" in Andernach verfügen die bestehenden Wohngebäude teilweise über große unbebaute Flächen im rückwärtigen Bereich. Die Regelungen des Bauturbos in Andernach sollen eine bessere Nutzung dieser Flächen durch zusätzlichen Wohnraum ermöglichen. Rico Rossival

Die Andernacher Stadtverwaltung hat Leitlinien für die Anwendung des Bauturbos erarbeitet. Damit will man den Wohnungsmangel in der Stadt bekämpfen. Die CDU fürchtet allerdings, dass die Regelungen den Bauturbo gleich wieder abwürgen.

In ganz Deutschland ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Allein in Rheinland-Pfalz fehlten nach Schätzungen des Pestel-Instituts Ende 2024 bis zu 133.000 Wohnungen – Tendenz steigend. Auch in Andernach und Region gibt es zu wenig Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.







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