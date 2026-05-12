Die Andernacher Stadtverwaltung hat Leitlinien für die Anwendung des Bauturbos erarbeitet. Damit will man den Wohnungsmangel in der Stadt bekämpfen. Die CDU fürchtet allerdings, dass die Regelungen den Bauturbo gleich wieder abwürgen.
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In ganz Deutschland ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Allein in Rheinland-Pfalz fehlten nach Schätzungen des Pestel-Instituts Ende 2024 bis zu 133.000 Wohnungen – Tendenz steigend. Auch in Andernach und Region gibt es zu wenig Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.