Die Urlaubszeit im Sommer bedeutet für die Tierheime meist nichts Gutes. Unsere Zeitung hat sich in Mayen und Andernach umgehört, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist.

. Beim Mayener Tierheim melden sich aktuell weniger Menschen, die Tiere adoptieren möchten. Sie wollen allem Anschein nach erst mal verreisen. Erfreulich ist indes die Tatsache, dass bislang in den Ferien bis auf eine Labrador-Hündin, die nicht abgeholt wurde, keine Tiere ausgesetzt oder aus fadenscheinigen Gründen in die Obhut des Mayener Tierheims gegeben wurden. Dennoch ist die Lage schlichtweg eine Katastrophe, wie Tierheimleiterin Kristina Wagner und ihre Stellvertreterin Sybill Limbach betonen.

„In der vergangenen Woche haben wir rund 30 Streunerkatzen im Bereich des Kottenheimer Wegs in Mayen mit Lebendfallen sichern können. Dorthin kommen die Katzen von überall her, wissen die beiden Frauen. Wir waren einige Abende bis gegen 23 Uhr im Einsatz“, berichtet Kristina Wagner. Die Stunden, die die insgesamt fünf teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter des Tierheims über ihre reguläre Arbeitszeit erbringen, „leisten wir im Ehrenamt.“ Eine der weiblichen Katzen hat während der Fangaktion ihre Jungen zur Welt gebracht. Die Kleinen befinden sich aktuell noch im Mayener Tierheim in Quarantäne.

i Zwei der Streunerkatzen, die mithilfe von sogenannten Lebendfallen gefangen und ins Tierheim gebracht wurden. Elvira Bell

Sechs Kater konnten bereits innerhalb weniger Tage kastriert werden, zehn Katzen wurden am Mittwoch dieser Woche sterilisiert. Doch was ist danach, wenn die Tiere zudem gechipt und aufgepäppelt wurden und wieder in die Freiheit entlassen werden? „Es ist ein Albtraum“, so Limbach. „Erschwerend kommt hinzu, dass die Tiere eine Form des Katzenschnupfens haben, die sie an nachfolgende Generationen weitergeben.“ Die Population sei sehr dramatisch.

Begrüßen würde das Mayener Tierheim eine sogenannte Katzenkastrationspflicht, also eine Verordnung zum Schutz frei lebender Katzen, wie es sie beispielsweise in Andernach gibt. Zweck dieser Verordnung ist es, die hohe Anzahl frei lebender Katzen, bei denen Schmerzen, Leiden oder Schäden festzustellen sind, zu minimieren, um zukünftig Leben, Gesundheit und Wohlbefinden dieser Tiere zu schützen. Dazu sollen die Regelungen hinsichtlich frei laufender Katzen beitragen.

Nicht alle ausgesetzten Tauben wurden gerettet

Doch nicht nur die Samtpfoten machen dem Mayener Tierheim zu schaffen, sondern auch Tauben. Sie wurden kürzlich von der Stadttaubenhilfe Koblenz-Neuwied, die wie Limbach betont extrem engagiert ist, in Kobern-Gondorf eingefangen. Ein „Hobbyzüchter“ hatte sich vermutlich seiner Tiere entledigt. Mindestens 19 Tauben flatterten ziellos umher, auf der Suche nach Futter, Wasser und einem Unterschlupf. „Die Stadttaubenhilfe, einige freiwillige Helfer und Anwohner haben fast alle Tauben gesichert und vorübergehend untergebracht werden“, so Limbach. „Leider fielen einige Täubchen dem Straßenverkehr zum Opfer. Sie überlebten den unfreiwilligen Ausflug nicht.

„Wir suchen dringend Taubenfreunde, die uns einen Teil der flugfähigen Tiere abnehmen könnten.“

Sybill Limbach, stellvertretende Leiterin Tierheim Mayen

Da wir mit den Verbandsgemeinden Verträge haben, rief uns Sebastian Ballak, von der Sachgebietsleitung Straßenverkehr und Verkehrsüberwachung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel an.“ Er sagte: „Ihr müsst die 16 Tauben aufnehmen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte das Mayener Tierheim bereits dreizehn andere Tauben in seiner Voliere. „Lange Rede kurzer Sinn“, erklärt Sybill Limbach, „das Tierheim Neuwied hat freundlicherweise sechs Tauben übernommen. Seit Montag dieser Woche sind die übrigen zehn Tauben hier bei uns in der Voliere – obwohl dies eigentlich eine Behindertenvoliere ist.“ Das Mayener Tierheim hat nun einen Aufruf im Internet gestartet: „Freunde der Rassetauben - wo seid ihr`. Die Voliere in Mayen ist „übervoll“ und was noch schlimmer ist – „bei uns kann kein Freiflug gewährt werden, da unser Tierheim in der Pluns von Wäldern umgeben ist und die Tauben eine schnelle Beute für Greifvögel & Co wären. „Wir suchen also dringend Taubenfreunde, die uns zumindest einen Teil der flugfähigen Tiere abnehmen könnten.“

Zu der „Besetzung“ des Mayener Tierheims gehören unter anderem einige flugunfähige Tiere – die sogenannten „Fußgänger“. Diese sind hier gut versorgt und untergebracht. Die Flugtauben leider weniger. „Bitte helft uns, einen geeigneten Schlag für die ‚Flieger‘ zu finden“, so Limbach.

In Andernach gibt es einige ausgesetzte Tiere

Auch das Andernacher Tierheim steht, wie Johanna Hoffmann, berichtet „in der Versorgung und Unterbringung unserer Schützlinge vor einer großen Herausforderung. Für viele der in den vergangenen Wochen aufgenommenen Fundtiere, die meist nicht gechipt sind, ist eine Rückvermittlung so gut wie nie oder erschwert möglich und mit zusätzlichen organisatorischen sowie finanziellen Aufwand verbunden“, betont die Mitarbeiterin des Tierheims. Im Gegensatz zum Mayener Tierheim verzeichnet das Tierdomizil in der Bäckerjungenstadt insbesondere in der Ferienzeit vermehrt Tiere, die ausgesetzt wurden. „Was die Lage“, Ausführungen von Johanna Hoffmann zufolge, „zusätzlich verschärft. Parallel dazu erhalten wir viele Abgabeanfragen für Katzen, Kleintiere und Hunde, sodass unsere Kapazitäten stark belastet sind.

Hundehaus und Taubenvoliere sind voll

Insbesondere im Hundehaus ist selten eine Aufnahme möglich, da unsere Dauerinsassen über einen längeren Zeitraum die Zimmer besetzen. In unserer Taubenvoliere sind die Kapazitäten auch völlig ausgeschöpft. Da keine Anfragen hereinkommen und somit keine Vermittlung stattfinden kann. Dennoch benötigen täglich Rassetauben unsere Hilfe und auch Aufnahmemöglichkeiten. Auch im Katzenhaus verschärft sich die Lage: Die Kittenzeit sorgt dafür, dass die Unterkünfte dauerhaft überfüllt sind und es nimmt kein Ende.“ Die anhaltende Hitze stelle für alle Tiere eine zusätzliche Belastung dar. „Hunde können derzeit nur eingeschränkt ausgeführt werden, um Überhitzungen zu vermeiden.“