Debatte im Stadtrat Mendig
Zu viel Wahlkampf bei „Jetzt reden wir“?
Kampf den leeren Kassen: Das hat sich eine Initiative von Ortsgemeinden auf die Fahne geschrieben.
Mehr als 2200 Gemeinden sollen Druck machen – und zwar auf Bund und Land, damit Projekte in Gemeinden angemessen finanziert werden. Im Mendiger Stadtrat gab es für das Forderungspapier „Jetzt reden wir“ aber auch Gegenwind.

Weniger Zustimmung als anderenorts hat die Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ im Stadtrat Mendig gefunden. Mit der aus dem Nachbarkreis Cochem-Zell ausgehenden Protestbewegung sollen mehr als 2200 Gemeinden im Land mobilisiert werden, um den Unmut gegen Aufgabenüberlastung und mangelnde Finanzausstattung „von oben“ auszudrücken.

