Mendig wird einmal im Jahr zum Ort des größten Muslimtreffens in Deutschland. Zehntausende Gläubige der Ahmadiyya Deutschland kommen dann auf dem Gelände des Flugplatzes zusammen. Wie es ist, dort zu Besuch zu sein.
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Noch ist das Gras auf dem Mendiger Flugplatz von der Hitze ausgedörrt, der Boden ist knochentrocken, Staub liegt in der Luft. Auf der riesigen Fläche erhebt sich eine imposante Zeltstadt ganz in Weiß. Hier treffen sich rund 50.000 Anhänger der Ahmadiyya aus ganz Deutschland, um ihr Jahrestreffen, die Jalsa Salana Germany abzuhalten.