Bezüglich des Projekts der forensischen Nachsorge, das die Barmherzigen Brüder (BB) Saffig auf ihrem Gelände umsetzen wollen, gingen die Gespräche kürzlich in die nächste Runde: Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Barmherzigen Brüder sowie der Ortsgemeinde, der Ratsfraktionen und der Bürgerinitiative Sicheres Saffig (BISS) das zweite Mal zum gemeinsamen Austausch.

Dabei stand bereits fest, dass die Wohngruppe für zwölf ehemalige Patienten der forensischen Fachklinik Nettegut nicht wie ursprünglich geplant im kommenden Jahr eingerichtet wird. Die Barmherzigen Brüder hatten vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass sie das Vorhaben einer intensiven Prüfung unterziehen wollen.

Gegnern ist vorübergehende Pause nicht genug

Hintergrund ist, dass man den sogenannten sozialen Empfangsraum, der es ehemaligen Patienten aus dem Maßregelvollzug ermöglichen soll, sich nach und nach wieder in die Gesellschaft einzugliedern, in Saffig in Anbetracht der massiven Proteste gegen das Vorhaben als nicht gegeben ansieht. Den Gegnern des Projekts ist die angekündigte Pause allerdings nicht genug: Sie fordern, das Vorhaben forensische Nachsorge mindestens für die kommenden zehn Jahre einzustellen. Über den Vorschlag, eine entsprechende Vereinbarung schriftlich festzuhalten, will der Saffiger Ortsgemeinderat in seiner nächsten Sitzung beraten.

Die Bürgerinitiative sprach im Nachgang des erneuten Austauschs mit den Barmherzigen Brüdern von verhärteten Fronten: „Die Situation ist für beide Seiten unbefriedigend“, erklärte Klaus Bauer. Zwar begrüße man seitens der BI die klare Aussage, dass das Projekt pausiere und nicht im kommenden Jahr umgesetzt werde. Doch es habe keine Signale dahingehend gegeben, dass das Vorhaben eingestellt wird. Man habe daher die Befürchtung, dass die Vorbereitungen für eine Einrichtung der Wohngruppe im Hintergrund weiterlaufen.

Diese Vermutung weisen die Barmherzigen Brüder entschieden zurück: „Wir dürfen als Barmherzige Brüder Saffig auf über 150 Jahre sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Saffig und den hier lebenden Menschen zurückblicken. Gemeinsam halten wir uns seit jeher an getroffene Absprachen und Vereinbarungen“, betonen die BB Saffig auf Anfrage der Rhein-Zeitung.

Man setze darauf, dass man in der Ortsgemeinde als verlässlicher und glaubwürdiger Partner wahrgenommen wird. Die Projektseite, auf der sich interessierte Bürger über die geplante Wohngruppe informieren können, wurde kürzlich überarbeitet. Auf diese gelangt man über die Internetseite www.bb-saffig.de unter dem Reiter „Aktuelles“.

Barmherzige Brüder lehnen Moratorium ab

Die Unterzeichnung eines Moratoriums, das einen zehnjährigen Projektstopp vorsieht, lehne man seitens der Barmherzigen Brüder ab. Ein solcher Schritt stehe klar im Widerspruch zu dem Auftrag, den man als Unternehmen erfülle: „Als sozial-karitativer Träger stehen wir gemeinsam mit unseren Partnern der Eingliederungshilfe für den gesetzlichen Auftrag, bedarfsgerechte und zukunftsfähige Angebotsstrukturen für Menschen mit Beeinträchtigungen vorzuhalten und weiterzuentwickeln.“ Man setze weiterhin auf den offenen Dialog mit allen Beteiligten und sei zuversichtlich, auf diesem Weg zu tragfähigen Lösungen zu gelangen.

Diese Hoffnung haben auch die beteiligten Landesministerien geäußert, denen die BI vor einiger Zeit ihre Sorgen bezüglich der geplanten Wohngruppe in einem Schreiben dargelegt hatte, berichtet Klaus Bauer: „Sie wollen den Spagat schaffen.“ Zwar hätten die Ministerien ihre Anerkennung für das Engagement der BI ausgedrückt, Hinweise auf eine Einstellung des Projekts habe es in der Antwort der Ministerien aber keine gegeben. „Wir müssen uns auf einen Marathon einstellen“, befürchtet Bauer. Die BI werde weiterhin über das Thema informieren und das Interesse daran im Ort wachhalten.

Der Ortsgemeinderat Saffig tagt am Mittwoch, 26. März, um 18.30 Uhr in der Gaststätte Dorfschänke.