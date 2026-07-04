Finanzen von Mayen
Zehn Millionen fließen aus Berlin in die Eifelstadt
In das Rathaus muss einiges investiert werden, um es zukunftsfit zu machen.
In das Rathaus muss einiges investiert werden, um es zukunftsfit zu machen.
Thomas Brost

Mehr als 10 Millionen Euro werden wahrscheinlich aus dem Sondervermögen des Bundes in Mayen ankommen. Dort wird eine Prioritätenliste erarbeitet, was saniert und repariert werden wird.

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10,7 Millionen Euro fließen über das Sondervermögen absehbar in den Säckel der Stadt Mayen. Die Haushaltsstrukturkommission des Stadtrates hat sich mit möglichen zu bezuschussenden Projekten befasst, der Kämmerer der Stadt eine Liste aufgestellt. Mit dieser Liste, die eventuell um Positionen noch erweitert wird, beschäftigt sich die Kommission in ihrer nächsten Sitzung, voraussichtlich im September.

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