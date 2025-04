Andreas Henseler ist bekannt wie ein bunter Hund – im positiven Sinne. Diese Redewendung beschreibt die Charakterzüge des seit 17 Jahren in Mendig lebenden Beschäftigten der Werkstätten der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe. Man trifft den 35-Jährigen auf Festen in Mendig, sei es als tatkräftiger Helfer oder Besucher, bei den Trainingseinheiten des DLRG am Laacher See oder auch im Vulkanbad, sowie als Lektor bei den Gottesdiensten in der Mendiger Pfarrkirche St. Cyriakus.

Auch bei der Fußwallfahrt von Mendig nach Trier oder beim bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ im Landkreis MYK war Henseler in der Filiale des Mendiger Rewe-Marktes mit von der Partie. Zum Jahresbeginn hat Andreas Henseler eine neue Tätigkeit im Rahmen eines Inklusionsprojektes mit Stolz und Empathie begonnen. Ebenso wie neun weitere Beschäftigte mit Beeinträchtigung aus den Caritas-Werkstätten in Mayen und Polch arbeitet Henseler im Altenzentrum St. Johannes, bekannt als Klösterchen, in Mayen.

Die zehn engagierten Männer und Frauen helfen mit, den Lebensalltag der Bewohner zu verbessern. Sie entlasten das Personal, sind aber nicht in der Pflege tätig. Begleitet werden sie von zwei Integrationsassistenten aus den Werkstätten. „Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bereichern das Leben und Arbeiten in unserer Einrichtung ungemein“, sagt Christiane Jeub, die Leiterin des Altenzentrums im Beisein von Christoph Hüging, der die Caritas-Werkstätten leitet. „Die zehn neuen Kollegen stehen nicht auf unserer Stellenbesetzungsliste. Sie arbeiten bei uns on top.“

„Ihr seid seit drei Monaten bei uns im Haus. Ich habe unsere Heimbewohner, egal in welchen Bereichen, noch nie so lebendig und offen gesehen.“

Eine Mitarbeiterin im Mayener Klösterchen lobt die Tätigkeit der Beeinträchtigten.

Für die Trägerin der Senioreneinrichtung und der Werkstätten, die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe, ist es das zweite große Inklusionsprojekt in der Altenhilfe. Dass das Projekt in Mayen auf den guten Erfahrungen basiert, die im vergangenen Jahr im Caritashaus Herbstresidenz in Bernkastel-Kues gemacht wurden und immer noch gemacht werden, erklärt Pressesprecher Tobias Möllney. In Bernkastel-Kues haben neun Menschen mit Beeinträchtigung die Qualifizierung zu Alltagshelfern erfolgreich absolviert und das Angebot erhalten, auch über das Projekt hinaus in der Einrichtung zu arbeiten. Das Ganze wurde mit der Kamera dokumentarisch begleitet. Die Doku-Reihe „Herbstresidenz“ mit Tim Mälzer und André Dietz lief im März in vier Folgen bei Vox (auch auf RTL+ abrufbar).

Auch Andreas Henseler möchte Alltagshelfer werden. Neben seiner Tätigkeit im Klösterchen wird er wie sieben weitere Werkstattbeschäftigte vom Weiterbildungszentrum an der Pflegeschule Daun zu einem Alltagshelfer ausgebildet. Durch diese gezielte Qualifizierung in den Bereichen Betreuung und Hauswirtschaft können sie verschiedene Aufgaben im Klösterchen übernehmen. „Als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte im Klösterchen zu arbeiten und mich als Alltagshelfer ausbilden zu lassen, habe ich sofort Ja gesagt“, betont Henseler. „Ich habe sehr gern mit Menschen zu tun.“ Ob er die Heimbewohner duzt? „Grundsätzlich nicht, aber wenn mich jemand darum bittet, so wie ein Bewohner, der seinen Familiennamen nicht so schön findet, dann spreche ich ihn mit seinem Vornamen aber dennoch meist mit Sie an.“

i Die Caritas-Werkstätten und das Altenzentrum St. Johannes haben ein Inklusionsprojekt gestartet. Andreas Henseler (links) im Gespräch mit Christoph Hüging und Christiane Jeb. Elvira Bell

Henseler ist sich bewusst, wie sehr die Heimbewohner ihn und seine sympathische Art mögen. „Wenn ich zur Pflegeschule muss, sage ich den Menschen immer, wann ich wieder komme. Sie freuen sich dann. Das ist total schön.“ Ein Kompliment hatte den angehenden Alltagshelfern eine Mitarbeiterin des Klösterchens gemacht. „Ihr seid seit drei Monaten bei uns im Haus. Ich habe unsere Heimbewohner, egal in welchen Bereichen, noch nie so lebendig und offen gesehen.“ Der Mittwoch, 9. April, ist für Andreas Henseler und seine Kollegen, die zum Alltagshelfer ausgebildet werden, ein ganz besonders wichtiger Tag. „Wir werden geprüft und wenn wir bestanden haben, bekommen wir unsere Zertifikate.“