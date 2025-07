Der Eichenprozessionsspinner hat kürzlich die Region in Atem gehalten, doch wie ist die Lage nun? Und wie sieht es in den Wäldern aus? Wir haben nachgefragt. Am Tag vor Fronleichnam musste das Vulkanbad in Mendig vorsorglich wegen des Verdachts auf Befall von Eichenprozessionsspinner geschlossen werden. Bereits am Feiertag selbst wurden die betroffenen Bereiche in aller Frühe von einem Baumpflegespezialisten gereinigt, sodass wieder ein normaler Badebetrieb stattfinden konnte. „Wir hatten seither keinen weiteren Befall mehr“, erklärt Stadtbürgermeister Achim Grün Anfang Juli in einem Telefongespräch.

Breiten sich die gefährlichen Raupen immer mehr aus?

Unsere Redaktion hat in den Forstämtern unserer Region nachgehört, wie es um den Befall der Eichen mit dem Eichenprozessionsspinner bestellt ist und ob sich die gefährlichen Raupen immer weiter ausbreiten.

1Die Lage im Forstamt Ahrweiler, das für die Region Mayen zuständig ist: „Es werden vorzugsweise sonnenexponierte Standorte wie beispielsweise Waldränder oder Kuppenlagen befallen“, berichtet Jan Bormann, Büroleiter des Forstamts Ahrweiler. „In geschlossenen Beständen liegt nach unserer Kenntnis derzeit kein nennenswerter Befall vor.“

Allerdings können die Forstleute nur Angaben zum Wald treffen. „Besonders problematisch ist der Eichenprozessionsspinner außerhalb des Waldes, insbesondere bei Wohn- und Parkanlagen mit viel Besucherverkehr“, so Bormann. „Da die Bäume außerhalb des Waldes deutlich exponierter gegenüber der Sonne sind, ist dort besonders mit einem Befallsgeschehen zu rechnen.“

Der Befall innerhalb des Waldes im Bereich des Forstamtes Ahrweiler bewege sich im Rahmen der vergangenen Jahre und beschränke sich auf Einzelbäume. „Mit dem Klimawandel ist jedoch tendenziell mit einem steigenden Befall zu rechnen, da die Erwärmung die Entwicklung des Spinners begünstigt. Solange die Eichenbestände vital und geschlossen bleiben, ist im Wald auch in der näheren Zukunft nicht mit einem sprunghaften Anstieg innerhalb der Bestände zu rechnen“, so Bormann.

Wichtig ist: Wenn jemand im Wald unterwegs ist, sollte er die Gespinste und die Raupen unter keinen Umständen berühren. „Wenn die befallenen Bäume mit ausreichend Abstand passiert werden, besteht keine Gefahr“, betont Bormann.

2Die Lage im Forstamt Koblenz: Im Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Koblenz sind die Raupen des Eichenprozessionsspinners aktuell zu beobachten. Sie treten vermehrt an besonnten Waldrändern und Einzelbäumen, gerade in Alleen oder Parkanlagen oder in lichten Eichenwäldern auf. „Der Eichenprozessionsspinner ernährt sich grundsätzlich nur von Eichenblättern“, erklärt Förster Dietmar Ebi, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

„Da wir an den Hängen der Mosel und des Rheins aus historischen Gründen einen hohen Eichenanteil vorfinden, werden wir mit solchen auf die Eiche spezialisierten Organismen immer wieder konfrontiert werden. Wir sind aktuell jedoch weit von einer Massenvermehrung und einem dann folgenden Kahlfraß unserer Eichenwälder entfernt“, erklärt Ebi. Auch in der Pellenz sind Einzelbäume betroffen.

i Raupen des Eichenprozessionsspinners sind auf einem Ast zu sehen. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

3 Die Lage im Forstamt Cochem: Im Bereich des Forstamtes Cochem ist der Eichenprozessionsspinner (EPS) insgesamt überall an Einzelbäumen vorhanden. „Diese Vorkommen sind meist jedoch für Waldbesucher nicht von Relevanz“, erklärt Forstamtsleiter Andreas Hodapp. „Örtlich kann es auch zu gehäuftem Auftreten kommen, wo gegebenenfalls besondere Vorsicht geboten ist.“

Aktuell sind dem Forstamtsleiter keine Waldbereiche im Forstamtsbereich Cochem bekannt, die gesperrt wurden. „In Einzelfällen wurden auch in diesem Jahr schon Gespinste an Orten besonderer Relevanz, wie beispielsweise an Hütten entfernt.“ Insgesamt sei die Situation in diesem Jahr nicht auffällig. Auch im Bereich Kaisersesch komme der Eichenprozessionsspinner somit vor, jedoch sei nicht von einer Massenvermehrung zu sprechen.

4 Der Eichenprozessionsspinner ist nicht neu: Der Eichenprozessionsspinner ist keine neu auftretende Art, sondern ein in Europa heimischer Schmetterling. Er neigt bei warmem und trockenem Wetter zur Massenvermehrung, erklärt Andreas Hodapp. Im Zuge des Klimawandels lasse sich eine steigende Häufigkeit von Massenvermehrungen vermuten.

5 Das passiert bei Kontakt:Die ausgewachsenen Tiere seien für den Menschen unproblematisch. „Allerdings bilden die Raupen ab dem dritten Larvenstadium, das sie etwa ab Ende Mai erreichen, viele winzige Brennhaare aus.“ Die Brennhaare besitzen auch lange über die Lebenszeit der Raupe hinaus ihre Toxizität und können somit über Monate und Jahre hinweg noch allergische Reaktionen hervorrufen.

Klassisch äußere sich dies durch allergische Hautreaktionen, bei Einatmen der Haare können jedoch auch schwere Atembeschwerden und Schleimhautreizungen auftreten. „Im urbanen Raum sollten daher Gespinste fachgerecht beseitigt werden. Im Wald lässt sich dies nur in seltenen Fällen und nur an besonders stark frequentierten Orten realisieren. Generell sollten Bereiche mit erkennbaren Gespinsten weiträumig gemieden werden, da die Brennhaare auch durch den Wind verbreitet werden können“, so Hodapp.

Wanderer könnten aufgrund der kleinräumigen und natürlichen Verbreitung nicht damit rechnen, dass überall, wo der Eichenprozessionsspinner auftritt, beispielsweise ein Hinweisschild angebracht wird. Deshalb schade insbesondere beim längeren Verweilen unter Eichen der eigenverantwortliche Blick nach oben nicht.

6 Ist der Wald gefährdet? Im Wald ist der Eichenprozessionsspinner nur dann als Schädling relevant, wenn die Populationsdichte sehr hoch ist, so der Cochemer Forstamtsleiter Andreas Hodapp. Dann komme es zum Kahlfraß an Eichen. Ein einmaliger Kahlfraß sei grundsätzlich nicht lebensbedrohend für den Baum, „ jedoch ist der wiederholte Kahlfraß oder das Auftreten weiterer Schädigungen dann häufig doch zu viel für den Baum“.

Genau diese zusätzlichen Schädigungen seien in den vergangenen Jahren vermehrt beobachtet worden: Die anhaltend heiß-trockenen Phasen setzen der Eiche, wie auch anderen Baumarten, sehr zu. „Hinzu kommen dann Schaderreger wie beispielsweise Zweipunktige Eichenprachtkäfer (zunehmend sehr problematisch), Frostspanner, Schwammspinner und Mehltau.“ In der Regel befalle der Eichenprozessionsspinner tatsächlich nur Eichen. „Wenn die Populationsdichte extrem hoch ist, kann es vereinzelt auch vorkommen, dass andere Baumarten befallen werden, wobei sich dies dann meist auf die Hainbuche beschränkt.“

Die wichtigsten Warnungen

Förster Dietmar Ebi vom Forstamt Koblenz nennt wichtige Infos:

- Die Hinterlassenschaften der Raupen stellen oft noch über Jahre hinweg eine lang anhaltende Gefahr für die menschliche Gesundheit dar.

- Der direkte Kontakt mit den Raupen ist unbedingt zu vermeiden – Gleiches gilt für frische und alte Gespinstnester und Häutungsreste.

- In Regionen mit Vorkommen des Eichenprozessionsspinners sollten Eichenwälder wegen der potenziellen Gefahren nur auf Wegen betreten werden.

- Die größte Gefährdung besteht zwischen Mai und Juli.

Mehr Infos auch auf https://ku-rz.de/456x und https://ku-rz.de/456y