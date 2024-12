Drogeriemarkt umgezogen Womit Mayens neue dm-Filiale punktet Elvira Bell 08.12.2024, 13:00 Uhr

i Am Nikolaustag öffnet der dm-Markt in der Polcher Straße 83 seine Pforten. Am Eröffnungstag freuen sich dm-Gebietsverantwortlicher Markus Otto, Filialleiterin Anne Schink (rechts außen) und ihre Stellvertreterin Valentina Miheev gemeinsam mit dem Nikolaus über viele Kunden. Elvira Bell

Den Umzug von der Hahnengasse ins neue Gebäude an der Polcher Straße in Mayen haben die dm-Mitarbeiter gut gemeistert. Doch welche Vorteile bieten sich den Kunden in den neuen Räumlichkeiten?

Nach einem dreitägigen Räumungsverkauf mit satten Rabatten öffnete am 6. Dezember der neue dm-markt in der Polcher Straße 83 erstmals seine Pforten. Zuvor war der Markt in der Hahnengasse zu finden gewesen, Die Besucherresonanz und das Interesse an dem neuen dm-Markt und praktischen Services waren enorm.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen