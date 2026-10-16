Bei der Gründung vor 28 Jahren ahnte wohl noch niemand, dass Bartz Maschinenbau mit seinen Spezialisierungen zum Weltmarktführer werden würde. Wie bewertet der Mayener Betrieb aus heutiger Sicht seinen Unternehmensstandort?
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Bartz Maschinenbau ist ein klassischer Hidden Champion. Mit der Entwicklung spezieller Brennertechnologien für Kipptrommelöfen ist die Firma in der Aluminiumindustrie erfolgreich geworden. Doch selbst ein Weltmarktführer bleibt nicht vor Herausforderungen verschont.