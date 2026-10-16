Standort: Vor- und Nachteile Womit ein Hidden Champion in Mayen zu kämpfen hat Kim Fauss 16.10.2026, 16:00 Uhr

i Die Firma Bartz Maschinenbau sitzt im Gewerbegebiet Mayener Tal. Hinter dem unscheinbaren Bürogebäude verbirgt sich ein Weltmarktführer in Sachen Brennertechnolgie. Doch selbst der bekommt die Auswirkungen aktueller Welt- und Wirtschaftskrisen indirekt zu spüren. Kim Fauss

Bei der Gründung vor 28 Jahren ahnte wohl noch niemand, dass Bartz Maschinenbau mit seinen Spezialisierungen zum Weltmarktführer werden würde. Wie bewertet der Mayener Betrieb aus heutiger Sicht seinen Unternehmensstandort?

Bartz Maschinenbau ist ein klassischer Hidden Champion. Mit der Entwicklung spezieller Brennertechnologien für Kipptrommelöfen ist die Firma in der Aluminiumindustrie erfolgreich geworden. Doch selbst ein Weltmarktführer bleibt nicht vor Herausforderungen verschont.







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