Sportlich hat es zuletzt einiges zu feiern gegeben, so den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Rheinlandliga: Der TuS Mayen ist auf einem guten Weg, wie in der Mitgliederversammlung deutlich wurde. Vorsitzender Wolfgang Treis wurde wiedergewählt.
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Wolfgang Treis ist in der Mitgliederversammlung im Amt des Vorsitzenden des Vereins TuS Mayen Fußball wiedergewählt worden. Ebenso wurde der komplette innere Vorstand bestätigt. In die Ansprache von Treis mischten sich nachdenkliche wie optimistische Töne.