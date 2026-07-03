Ein ungewöhnliches Dienstjubiläum feiert der Hausarzt Wolfgang Fries in Andernach: Vor 40 Jahren wurde er im Alter von 33 Jahren Miteigentümer der elterlichen Praxis. Anlässlich des Jahrestags erwartete ihn jetzt eine besondere Überraschung.
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Es ist kein gewöhnlicher Tag in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis von Dr. Wolfgang Fries und Dr. Eva-Maria Kirchrath in Andernach: Wo sonst Mitarbeiterinnen Versichertenkarten einlesen und Termine koordinieren, ist eine Fotowand aufgebaut, auf dem Empfangstresen liegt ein Gästebuch bereit.