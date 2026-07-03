In dritter Generation Wolfgang Fries ist seit 40 Jahren Hausarzt in Andernach Martina Koch 03.07.2026, 14:00 Uhr

i Für sein 40-jähriges Engagement als Hausarzt in Andernach wurde Wolfgang Fries (2. von rechts) von der Miteigentümerin der Gemeinschaftspraxis, Eva-Maria Kirchrath (rechts), und dem gesamten Praxisteam mit einer Feier überrascht. Martina Koch

Ein ungewöhnliches Dienstjubiläum feiert der Hausarzt Wolfgang Fries in Andernach: Vor 40 Jahren wurde er im Alter von 33 Jahren Miteigentümer der elterlichen Praxis. Anlässlich des Jahrestags erwartete ihn jetzt eine besondere Überraschung.

Es ist kein gewöhnlicher Tag in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis von Dr. Wolfgang Fries und Dr. Eva-Maria Kirchrath in Andernach: Wo sonst Mitarbeiterinnen Versichertenkarten einlesen und Termine koordinieren, ist eine Fotowand aufgebaut, auf dem Empfangstresen liegt ein Gästebuch bereit.







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