In dritter Generation
Wolfgang Fries ist seit 40 Jahren Hausarzt in Andernach
Für sein 40-jähriges Engagement als Hausarzt in Andernach wurde Wolfgang Fries (2. von rechts) von der Miteigentümerin der Gemei
Für sein 40-jähriges Engagement als Hausarzt in Andernach wurde Wolfgang Fries (2. von rechts) von der Miteigentümerin der Gemeinschaftspraxis, Eva-Maria Kirchrath (rechts), und dem gesamten Praxisteam mit einer Feier überrascht.
Martina Koch

Ein ungewöhnliches Dienstjubiläum feiert der Hausarzt Wolfgang Fries in Andernach: Vor 40 Jahren wurde er im Alter von 33 Jahren Miteigentümer der elterlichen Praxis. Anlässlich des Jahrestags erwartete ihn jetzt eine besondere Überraschung.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist kein gewöhnlicher Tag in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis von Dr. Wolfgang Fries und Dr. Eva-Maria Kirchrath in Andernach: Wo sonst Mitarbeiterinnen Versichertenkarten einlesen und Termine koordinieren, ist eine Fotowand aufgebaut, auf dem Empfangstresen liegt ein Gästebuch bereit.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenGesundheit

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