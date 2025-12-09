Feuer in Mehrfamilienhaus Wohnung in Andernach brennt vollkommen aus 09.12.2025, 08:35 Uhr

i Am Montagabend kam es zu dem Brand in einem Einfamilienhaus in Andernach. dpa/Philipp von Ditfurth

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Andernach am Montagabend, 8. Dezember, sind mehrere Bewohner durch die Rauchgasentwicklung leicht verletzt worden.

In einem Mehrfamilienhaus in der „Breite Straße“ in Andernach ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein Brand ausgebrochen, eine Wohnung wurde durch das Feuer komplett zerstört, teilt die Polizei mit. Durch die unmittelbar durchgeführte Brandbekämpfung der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden, die Anwohner der Straße wurden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten.







Artikel teilen

Artikel teilen