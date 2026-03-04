Linke-Kandidat im Wahlkreis 12
Wölwer: Mietpreise und Nebenkosten senken
Hubert Wölwer geht bei der Landtagswahl 2026 für die Linke im Wahlkreis 12 ins Rennen.
Hubert Wölwer geht bei der Landtagswahl 2026 für die Linke im Wahlkreis 12 ins Rennen.
Thomas Schü

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 12 (Mayen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Hubert Wölwer. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei Die Linke selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Hubert Wölwer tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 12 (Mayen) für die Partei Die Linke an.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWK 12 – Mayen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren