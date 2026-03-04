Linke-Kandidat im Wahlkreis 12: Wölwer: Mietpreise und Nebenkosten senken
Linke-Kandidat im Wahlkreis 12
Wölwer: Mietpreise und Nebenkosten senken
Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 12 (Mayen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Hubert Wölwer. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei Die Linke selbst vor.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Hubert Wölwer tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 12 (Mayen) für die Partei Die Linke an.