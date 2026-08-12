Experte aus Koblenz spricht Wochenlange Dürre: So geht es den Wäldern wirklich Elvira Bell 12.08.2026, 16:00 Uhr

i Der Koblenzer Forstamtsleiter Sebastian Schmitz mit seiner Hündin Karla. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf die Spuren, die die anhaltende Trockenheit schon jetzt in den Wäldern hinterlassen hat. Elvira Bell

Gelbe Wiesen, ausgetrocknete Böden, kaum Wasser in den Bächen: Der Sommer hinterlässt auch in den Wäldern im Kreis Mayen-Koblenz Spuren. Forstamtsleiter Sebastian Schmitz erklärt, welche Bäume besonders leiden.

Seit Wochen fällt kaum Regen, Bäche führen wenig Wasser, auf vielen Wiesen dominiert Gelb statt Grün. Viele Menschen fragen sich deshalb: Wie geht es eigentlich unseren Wäldern? Müssen wir uns erneut auf ein Dürrejahr wie 2018 einstellen – oder haben sich die Wälder inzwischen besser an die klimatischen Veränderungen angepasst?







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