Gelbe Wiesen, ausgetrocknete Böden, kaum Wasser in den Bächen: Der Sommer hinterlässt auch in den Wäldern im Kreis Mayen-Koblenz Spuren. Forstamtsleiter Sebastian Schmitz erklärt, welche Bäume besonders leiden.
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Seit Wochen fällt kaum Regen, Bäche führen wenig Wasser, auf vielen Wiesen dominiert Gelb statt Grün. Viele Menschen fragen sich deshalb: Wie geht es eigentlich unseren Wäldern? Müssen wir uns erneut auf ein Dürrejahr wie 2018 einstellen – oder haben sich die Wälder inzwischen besser an die klimatischen Veränderungen angepasst?