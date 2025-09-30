Psychisch stark in die Zukunft
Woche der seelischen Gesundheit im Kreis MYK
Die "Woche der seelischen Gesundheit" findet im Kreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz vom 10. Oktober bis 7. November statt.
(Symbolfoto) dpa/Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit wirbt für mehr Offenheit, Prävention und gegenseitige Unterstützung im Umgang mit psychischen Belastungen im Kreis Mayen-Koblenz und Koblenz werben. Deshalb gibt es jetzt eine „Woche der seelischen Gesundheit“.

Eine Aktionsreihe mit dem Titel „Woche der seelischen Gesundheit“ findet vom 10. Oktober bis 7. November im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz statt. Zahlreiche Kooperationspartner – darunter kommunale Einrichtungen, Vereine, Beratungsstellen und Bildungsstätten – bieten vielfältige Veranstaltungen an, die Information, Prävention, Austausch und gemeinsames Erleben in den Mittelpunkt stellen.

