Debatte um Entwicklungskonzept Wo steht der Landkreis MYK im Jahr 2032? 09.11.2025, 09:34 Uhr

i Die Identifizierung von Gewerbegebieten könnte eine Aufgabe eines Kreisentwicklungskonzeptes werden. Alexej Zepik

Wo steht der Landkreis MYK im Jahr 2032? Den Weg dorthin bereiten soll ein neues Kreisentwicklungskonzept. Darüber ist im Kreisausschuss diskutiert worden. Zwei Wege wurden vorgezeichnet.

Braucht ein Landkreis ein Entwicklungskonzept auf Jahre hinaus? Was wird damit beabsichtigt? Für Henning Schröder, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) am Mittelrhein, hat sich ein erstes Kreiskonzept, das der Landkreis Mayen-Koblenz im Jahr 2015 eingeführt hat, ausgezahlt.







