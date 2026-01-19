Keine Schutzräume in der Stadt Wo sind Mayener im Ernstfall sicher? Thomas Brost 19.01.2026, 12:00 Uhr

i Dass sich Bomben immer noch in der Mayener Erde befinden, ist keine Überraschung. Viele wurden in den letzten Kriegsmonaten 1945 über der Stadt abgeworfen - wie diese, die im Januar 2022 im Löwenkarree entdeckt wurde. Thomas Brost

Angesichts einer nicht zu leugnenden Bedrohung müssen sich die Kommunen hierzulande wappnen – auch mit Schutzräumen. In der Stadt Mayen gibt es derzeit keine. Dies liegt auch daran, dass der Bund erst noch ein Konzept entwickeln will.

Europa geht ins fünfte Jahr einer kriegerischen Auseinandersetzung: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine scheint vieles, was in der europäischen Sicherheitsarchitektur als undenkbar galt, möglich. Kommen als Nächstes die Republik Moldau oder die Länder im Baltikum an die Reihe?







