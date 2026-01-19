Angesichts einer nicht zu leugnenden Bedrohung müssen sich die Kommunen hierzulande wappnen – auch mit Schutzräumen. In der Stadt Mayen gibt es derzeit keine. Dies liegt auch daran, dass der Bund erst noch ein Konzept entwickeln will.
Europa geht ins fünfte Jahr einer kriegerischen Auseinandersetzung: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine scheint vieles, was in der europäischen Sicherheitsarchitektur als undenkbar galt, möglich. Kommen als Nächstes die Republik Moldau oder die Länder im Baltikum an die Reihe?