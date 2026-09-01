Heißester Ort im Bundesland
Wo in Andernach Trinkbrunnen entstehen könnten
Am Historischen Rathaus betreiben die Andernacher Stadtwerke einen Trinkwasserbrunnen. Die Stadt plant nun an mehreren Orten in
Am Historischen Rathaus betreiben die Andernacher Stadtwerke einen Trinkwasserbrunnen. Die Stadt plant nun an mehreren Orten in der Innenstadt weitere Trinkbrunnen zu errichten.
Rico Rossival

Immer wieder gehört Andernach im Hochsommer zu den heißesten Orten in Deutschland. Umso wichtiger ist der Zugang zu Trinkwasser an öffentlichen Plätzen der Stadt. Der Stadtrat will jetzt ein Standortkonzept für Trinkwasserbrunnen beschließen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Sommer war rekordverdächtig – auch in Andernach: Am 27. Juni maß die dortige Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes 41,1 Grad. Das ist die höchste jemals gemessene Temperatur in Rheinland-Pfalz, wobei am selben Tag in Trier ebenfalls 41,1 Grad erreicht wurden.
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