Immer wieder gehört Andernach im Hochsommer zu den heißesten Orten in Deutschland. Umso wichtiger ist der Zugang zu Trinkwasser an öffentlichen Plätzen der Stadt. Der Stadtrat will jetzt ein Standortkonzept für Trinkwasserbrunnen beschließen.
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Der Sommer war rekordverdächtig – auch in Andernach: Am 27. Juni maß die dortige Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes 41,1 Grad. Das ist die höchste jemals gemessene Temperatur in Rheinland-Pfalz, wobei am selben Tag in Trier ebenfalls 41,1 Grad erreicht wurden.