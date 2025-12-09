Nachverdichtung und Baugebiet Wo in Andernach neuer Wohnraum entstehen soll Martina Koch 09.12.2025, 13:27 Uhr

i Durch eine Nachverdichtung im hinterwärtigen Teil der Grundstücke in der "Antel" könnte in Andernach neuer Wohnraum erschlossen werden. Rico Rossival

Die städtischen Gremien in Andernach haben beschlossen: Das Neubaugebiet am Burgerbergweg soll erweitert werden, auch in der „Antel“ soll neuer Wohnraum entstehen. Das ist der aktuelle Stand der Planungen.

Wohnraum ist knapp in Andernach. Zwar ist die Zahl der Einwohner nach ihrem Höchststand 2022 jüngst wieder leicht gesunken, zum Stichpunkt 31. Oktober waren aber immerhin mehr als 31.000 Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Andernach gemeldet. Die Entwicklung im Wohnungsbau hat mit dem Anstieg der Einwohnerzahlen der vergangenen zehn Jahre nur bedingt Schritt gehalten.







Artikel teilen

Artikel teilen