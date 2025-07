Martin Ingenhoven am 07.07.2025

Bücherschränke leer geräumt Seltsame Form von Vandalismus in Andernach In Andernach werden von einem Unbekannten in regelmäßigen Abständen alle Bücher aus einem öffentlichen Bücherschrank entfernt und in der direkten Umgebung verteilt. Das Team der Bücherschrankpaten bittet die Öffentlichkeit nun um Mithilfe.