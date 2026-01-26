Laut OB kein Abriss geplant Wird ehemaliges Café Fuchs in Andernach gerettet? Martina Koch 26.01.2026, 12:00 Uhr

i Von außen eher unscheinbar, doch die Innenausstattung bringt die Denkmalschützer ins Schwärmen: Das ehemalige Café Fuchs in der Andernacher Mauerstraße gehört zu den ältesten Gebäuden der Altstadt. Martina Koch

Lange schien es fraglich, ob das Anwesen in der Andernacher Mauerstraße 26 erhalten werden kann. Das 1616 errichtete Gebäude steht zwar unter Denkmalschutz, ist baulich aber in keinem guten Zustand. Doch jetzt gibt es Hoffnung.

Noch im März vergangenen Jahres ging die Stadt Andernach davon aus, dass das historische Gebäude in der Mauerstraße 26 nicht erhalten werden kann: Zwar handelt es sich bei dem im Jahr 1616 errichteten Anwesen um eines der ältesten Gebäude im Stadtkern, doch der bauliche Zustand des Gebäudes sei dermaßen schlecht, dass eine Sanierung finanziell nicht darstellbar sei, befürchtete man.







