Noch werden die Asiatischen Hornissen nur vereinzelt vor Bienenständen in der Region gesichtet. Ganze Nester sind eher eine Seltenheit – doch was ist, wenn die Ausbreitung der Vespa Velutina überhandnimmt? Das sagen Imker und Bienenexperten.

Sie zählt zur Unterfamilie der echten Wespe, ist kleiner und dunkler als eine europäische Hornisse, und meistens sogar recht friedlich – jedoch nicht immer. Die Rede ist von der Vespa Velutina, auch Asiatische Hornisse genannt. Die einst invasive Art gilt in Europa seit März 2025 als etabliert, und genau das bereitete Imkern aus der Region Sorgen.

Denn: Die Asiatische Hornisse ernährt sich mitunter von Honigbienen oder deren Nahrung. Welche Herausforderungen die ungehemmte Ausbreitung der Art sonst noch mit sich bringt, erfährt unsere Zeitung im Gespräch mit dem Experten Christoph Otten, Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel sowie Imkern aus Zell und Dieblich.

i So sieht die Asiatische Hornisse aus. Sie ist kleiner als ihre europäischen Artgenossen. Auch der Körper ist dunkler. Aggressiver ist die Vespa Velutina grundsätzlich nicht – es sei denn, man kommt ihrem Nest zu nah. Boris Roessler/dpa. picture alliance/dpa

„Bis vor vier Wochen habe ich das Thema noch belächelt“, sagt der Dieblicher Bernd Vogel. Neben seinem Imkerbetrieb ist er als Wespen- und Hornissen-Berater im Einsatz und kam in den vergangenen Wochen immer wieder mit der Asiatischen Hornisse in Berührung. Dabei stellt er fest: „Die haben eine extrem hohe Nestverteidigungsaggression.“ Im Onlineforum Velutina Army informiert sich Vogel über die Ausbreitung der Wespenart, eignet sich eine gewisse Expertise an.

„Die Populationsdichte ist auch viel höher, als bei einheimischen Hornissen“, lernt er. Das bestätigt auch die Regionalstelle Rhein/Westerwald vom Naturschutzbund (Nabu) gegenüber unserer Zeitung. „Ein Volk der europäischen Hornisse besteht aus 700 Tieren, bei der Vespa Velutina sind es 2000“, erklärt der Dieblicher.

i Honigbienen gehören zur Nahrung der Asiatischen Hornisse. Außerdem verspeisen sie andere Wespen, Insekten oder Spinnen. Birgit Pielen

All diese Hornissen brauchen auch entsprechend viel Nahrung. Neben Honigbienen fressen die Tiere laut Nabu andere Wespen, Insekten oder Spinnen. Vogel befürchtet, dass die Bienen somit nicht nur selbst zur Beute werden, sondern die Hornisse auch irgendwann deren Nahrung weggefressen könnte und dadurch ganze Völker ausrottet. „Welche Auswirkungen das alles genau haben wird, ist aber noch nicht absehbar“, betont er.

Dass die Asiatische Hornisse mittlerweile auf EU-Ebene als etablierte Art eingestuft, bereitet ihm Kopfschmerzen. Das erschwere die Bekämpfung, da nun die Grundstückseigentümer selbst für die Entfernung von Nestern aufkommen müssten. Vorher hat das die Untere Naturschutzbehörde übernommen. Vogel warnt davor, die Nester auf eigene Faust zu entfernen, um Kosten zu sparen: „An sich ist die Asiatische Hornisse nicht gefährlich, gar friedlich. Aber wenn man sie an ihrem Nest antrifft, hat sie einen hohen Verteidigungsinstinkt.“

„Wenn die nicht mehr die Insektenmasse finden, die sie brauchen, werden die ans Obst rangehen, also an die Weintrauben.“

Rober Weis, Imker und Winzer aus Zell

Auch der Imker und Winzer Robert Weis aus Zell zeigt sich beim Thema Vespa Velutina besorgt. „Wenn die nicht mehr die Insektenmasse finden, die sie brauchen, werden die ans Obst rangehen, also an die Weintrauben“, befürchtet er. Im vergangenen Jahr habe er erstmals von der Asiatischen Hornisse mitbekommen, als in Zell ein großes Nest gefunden wurde. „Seitdem fällt mir das Tier öfter ins Auge“, berichtet Weis.

Am Bienenstand und in den Weinbergen mache sich die Velutina bisher noch nicht vermehrt bemerkbar, „aber das wird kommen“, ist sich der Zeller sicher. „Die Nester müssten primär im Frühjahr bekämpft werden“, erklärt er. Doch dass die Asiatische Hornisse nicht länger als invasive Art gilt, und damit auch die Meldepflicht entfällt, mache dieser Bekämpfungsmaßnahme einen Strich durch die Rechnung.

i Imker und Winzer Robert Weis fürchtet, dass die Asiatische Hornisse nicht nur seine Bienen jagt oder deren Nahrung frisst, sondern auch, dass die Velutina irgendwann seine Weinberge befällt. Birgit Pielen

Dass die besagte Umstufung der Asiatischen Hornisse im März 2025 erfolgt ist, hält Christoph Otten vom DLR Westerwald-Osteifel allerdings für nachvollziehbar. Denn der Experte, der unter anderem mit dem in Mayen ansässigen Imkerverband Rheinland zusammenarbeitet, weiß: „Die Art ist nicht mehr ausrottbar.“ Aktuell gebe es Gespräche mit allen Beteiligten auf Landesebene, um die Strukturen, die zur Bekämpfung bis dato geschaffen wurden, auch weiter beizubehalten. Nur die Finanzierung müsse fortan anders geregelt werden.

Die Bedrohungslage für die Imker und Winzer in der Region bewertet Otten derzeit noch als verhalten. „Größere Problemmeldungen von Imkerseite haben wir bisher noch keine bekommen“, sagt er. Die Meldequote sei allerdings bereits angestiegen, dadurch, dass die Ausbreitung nun mehr oder weniger ungehemmt stattfindet. „Meistens sind es nur Einzeltiere, die an den Bienenständen beobachtet werden“, so Ottens Erfahrung.

„Wir wollen keine Horrorszenarien entwickeln, aber müssen die Wechselwirkung zu den Bienenvölkern aufmerksam beobachten.“

Christoph Otten, Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei des DLR Westerwald-Osteifel

Ob die Verbreitung der Art in Zukunft noch problematisch für Imker-Betriebe wird, wagt er nicht vorauszusagen. „Wir wollen keine Horrorszenarien entwickeln, aber müssen die Wechselwirkung zu den Bienenvölkern aufmerksam beobachten“, fasst der Experte seine Prognose vorsichtig zusammen.

Um die Verbreitung der Asiatischen Hornisse auch künftig verfolgen zu können, bittet Otten darum, die Sichtung der Tiere weiterhin zu melden, obwohl dazu keine Pflicht mehr besteht. Über das Online-Portal Artenfinder können Funde eingetragen werden. „Jede Sichtung ist ein Puzzlestein für unser Bild der Vespa Velutina, das im Moment noch sehr verpixelt ist. Und je mehr Informationen wir bekommen, desto klarer wird dieses Bild“, beschreibt Otten die Wichtigkeit der Beobachtungen.

Was tun, wenn man ein Nest entdeckt?

Die Asiatische Hornisse nistet sich, so wie ihre europäischen Artgenossen auch, gerne in Schuppen oder Rollladenkästen ein. Wer ein solches Nest entdeckt, sollte laut Nabu folgende Schritte beachten:

1. Sicherstellen, dass es sich wirklich um eine Asiatische Hornisse handelt.

2. Den Fund über die jeweilige Meldeplattform des Bundeslandes (etwa Artenfinder) und über die Nabu Web-App Naturgucker melden. Letztere enthält auch zahlreiche Vergleichsbilder von Arten, die der Vespa Velutina zum Verwechseln ähnlich sehen.

3. Das Nest professionell entfernen lassen, denn auch als etablierte Art steht die Asiatische Hornisse nicht unter Schutz und ihre Verbreitung sollte eingedämmt werden. Von einer eigenhändigen Entfernung rät der Nabu aufgrund der erhöhten Nestverteidigungsaggression dringend ab. Kontakte von Experten können über die Unteren Naturschutzbehörden Koblenz, Mayen-Koblenz und Cochem-Zell, die NABU Regionalstelle Rhein-Westerwald oder Imkervereine, erfragt werden.