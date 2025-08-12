Andernach schafft es während sommerlicher Hitzewellen öfters in die Spitzengruppe der heißesten Städte Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, wie diese Rekordwerte ermittelt werden.

Superlative gehören zu Andernach: Dort springt der höchste Kaltwassergeysir der Welt, steht der mächtigste Wehrturm am Rhein und wächst eine der essbarsten Städte Europas. In den vergangenen Jahren machte Andernach außerdem immer wieder mit Hitzerekorden von sich reden: Am 2. Juli dieses Jahres kletterte das Thermometer der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 39,3 Grad. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz war es an diesem Tag heißer. Wird Andernach auch in der aktuellen Hitzewelle wieder Temperaturrekorde aufstellen? Und wie kommen diese Messwerte eigentlich zustande? Die Rhein-Zeitung hat mit Andreas Walter, Klimatologe und Pressesprecher beim DWD gesprochen.

So manchen Andernacher erfüllen die vom DWD ermittelten Messwerte mit Skepsis: Warum ist es beispielsweise in der benachbarten Großstadt Koblenz an besonders heißen Tagen im Sommer in der Regel etwas kühler als in der Bäckerjungenstadt? Wird da etwa mit zweierlei Maß gemessen? Das ist keineswegs der Fall, betont Walter: „Die Weltorganisation für Meteorologie macht genaue Vorschriften in Bezug auf die Standorte unserer Wetterstationen.“ Das mache die ermittelten Werte auch international vergleichbar.

„Wir beobachten das Wetter und die klimatischen Zustände in Deutschland sehr genau.“

DWD-Sprecher Andreas Walter

Die Wetterstation in Andernach ist seit Juli 2011 unweit des Andernacher Freibads installiert. Das Thermometer ist in einer sogenannten englischen Hütte untergebracht. Diese verfügt über Lüftungsschlitze und ist weiß gestrichen, wodurch die Erwärmung durch Sonneneinstrahlung minimiert wird. Der Boden unter den Messstationen besteht in der Regel aus natürlichen Materialien wie Gras, um zu vermeiden, dass erhitzter Asphalt die Messwerte verfälscht. Die Temperatur wird zwei Meter über dem Grund gemessen.

Beim DWD werde man immer wieder mit skeptischen Nachfragen bezüglich der ermittelten Wetterdaten konfrontiert, erklärt Pressesprecher Walter. Dafür gebe es allerdings keinen Anlass. Die Messwerte werden digital in die Zentrale übermittelt und unplausible Daten einer nachträglichen Qualitätsprüfung unterzogen. Außerdem werden die Wetterstationen regelmäßig gewartet. „So gewährleisten wir eine hohe Qualität der ermittelten Daten.“

Die Andernacher Wetterstation erfasst neben der Temperatur eine Vielzahl weiterer Messdaten – von der Luftfeuchtigkeit, über die Windstärke, den Luftdruck bis zur Sonnenscheindauer. Diese Daten dienen dem DWD als Grundlage für die Modelle der Wettervorhersagen. „Wir beobachten das Wetter und die klimatischen Zustände in Deutschland sehr genau“, betont Walter.

Zudem fließen die Daten in den monatlichen Wetterrückblick ein, den der DWD herausgibt. Auch die verschiedenen Fachabteilungen nutzen die Messwerte für ihre Arbeit: So beschäftigt sich beispielsweise die Agrarmeteorologie mit den Auswirkungen der Wetter- und Klimabedingungen auf die Landwirtschaft. Die Medizinmeteorologie schaut auf die Folgen bestimmter Phänomene für die Gesundheit, dabei geht es beispielsweise darum, wie vulnerable Gruppen mit Hitzewellen zurechtkommen.

„Gegen Ende des Jahrhunderts sind auch 45 Grad drin.“

DWD-Sprecher Andreas Walter

Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich beim DWD sind die Klimamodelle, die Prognosen bis Ende des Jahrhunderts aufstellen. Der menschengemachte Klimawandel werde sich in den kommenden Jahrzehnten weiter auf das Wetter auswirken: „Das ist zum Teil nicht mehr rückgängig zu machen.“ Die seitens des DWD aufgestellten Klimaprognosen dienen dazu, Anpassungsmaßnahmen umzusetzen, die recht kostspielig sein können: „Da möchte man sich nicht auf Bauernregeln verlassen“, sagt DWD-Sprecher Walter.

In Deutschland müsse man sich künftig auf mehr Hitzetage einstellen: Man rechne häufiger mit Temperaturen über 40 Grad. „Gegen Ende des Jahrhunderts sind auch 45 Grad drin.“ Dagegen klingen die diese Woche für Andernach prognostizierten Temperaturen fast noch harmlos. Allerdings können am Mittwoch Höchstwerte von bis zu 38 Grad erreicht werden. Es gilt eine entsprechende Hitzewarnung des Deutschen Wetterdiensts.