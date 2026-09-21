Interview mit Michael Sexauer „Wir wollen das Nettebad in Mayen unbedingt erhalten“ Thomas Brost 21.09.2026, 15:00 Uhr

i Michael Sexauer: „Nur 1 Euro Eintritt fürs Nettebad zahlen.“ Rico Rossival

Im Herbst werden die Weichen für den Haushalt 2027 in Mayen gestellt. Über essenzielle Punkte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: Grünen-Fraktionschef Michael Sexauer.

Auf eine Kaffeetassenlänge hat sich unsere Redaktion mit Michael Sexauer getroffen. Er ist nicht nur Direktor des Mayener Megina-Gymnasiums, sondern auch kommunalpolitisch sehr aktiv, und zwar als Vorsitzender Grünen-Stadtratsfraktion. Was steht jetzt stadtpolitisch an?







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