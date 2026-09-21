Im Herbst werden die Weichen für den Haushalt 2027 in Mayen gestellt. Über essenzielle Punkte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: Grünen-Fraktionschef Michael Sexauer.
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Auf eine Kaffeetassenlänge hat sich unsere Redaktion mit Michael Sexauer getroffen. Er ist nicht nur Direktor des Mayener Megina-Gymnasiums, sondern auch kommunalpolitisch sehr aktiv, und zwar als Vorsitzender Grünen-Stadtratsfraktion. Was steht jetzt stadtpolitisch an?