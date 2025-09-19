Zehn Jahre nach Merkels Satz „Wir schaffen das“ prägt Flüchtlingshilfe im Maifeld 19.09.2025, 13:00 Uhr

i Zum Vorstand der Flüchtlingshilfe Maifeld gehören (von links) Klaus Meurer, Ruth Cremer, Karin Fust, Axel Sattler und Marie-Odile Ronez. Auf dem Foto fehlt Dieter Kürschner. Annemarie Sattler/Flüchtlingshilfe Maifeld e.V.. Flüchtlingshilfe Maifeld e.V.

2015 sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel den legendären Satz: „Wir schaffen das.“ Für das Maifeld gilt das auch 2025 noch. Seit zehn Jahren engagiert sich ein Verein in der Flüchtlingshilfe.

„Plötzlich saßen da Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea mit uns am Tisch, und es war, als würden Welten zusammenrücken.“ So beschreibt Klaus Meurer die Willkommenskultur 2015 auf dem Maifeld. Meurer ist Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Maifeld und erzählt im Interview mit unserer Zeitung, was von der Willkommenskultur heute geblieben ist.







Artikel teilen

Artikel teilen