Nach Abriss in Andernach Wir lange bleibt das Nikoläuschen eine Ruine? Martina Koch 09.01.2026, 15:00 Uhr

i Der Abbruch des Nikoläuschens ist geschafft. Die Mauern im Erdgeschoss sollen Teil eines Neubaus werden. Rico Rossival

Die stadtbekannte Andernacher Schrottimmobilie Nikoläuschen ist inzwischen bis auf die Mauern im Erdgeschoss abgerissen worden. Nach dem jahrelangen Bangen um das heruntergekommene Gebäude beginnt nun das Warten auf einen Neubau.

Noch vor Weihnachten wurde das einsturzgefährdete Nikoläuschen an der Ecke Rheinstraße/Mauerstraße in Andernach bis auf das erste Geschoss abgerissen. Damit endet vorerst die Geschichte der stadtbekannten Schrottimmobilie gegenüber des historischen Rheintors.







Artikel teilen

Artikel teilen