Traditionsgeschäft schließt
„Wir haben Mayen gerettet“: Die Ramershoven-Story
Der Mayener Marktplatz nach dem Krieg: Erinnerungen, an eine Zeit, als es in Mayen wieder aufwärts ging.
Der Mayener Marktplatz nach dem Krieg: Erinnerungen, an eine Zeit, als es in Mayen wieder aufwärts ging.
Elvira Bell

Das Ramershoven-Geschäft am Mayener Marktplatz schließt. Damit endet dort eine mehr als 120-jährige Geschichte – eine Geschichte, zu der auch ein legendärer Satz gehört: „Wir haben Mayen gerettet.“ Was dahintersteckt.

Lesezeit 3 Minuten
Friedrich Ramershoven war weit mehr als ein Geschäftsmann. Er war eine echte Institution in Mayen. Der Sohn von Johanna und Josef Ramershoven übernahm das bekannte gleichnamige Haushaltswarenfachgeschäft am Mayener Marktplatz, für das seine Großeltern bereits 1905 den Grundstein gelegt hatten.
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