Das Ramershoven-Geschäft am Mayener Marktplatz schließt. Damit endet dort eine mehr als 120-jährige Geschichte – eine Geschichte, zu der auch ein legendärer Satz gehört: „Wir haben Mayen gerettet.“ Was dahintersteckt.
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Friedrich Ramershoven war weit mehr als ein Geschäftsmann. Er war eine echte Institution in Mayen. Der Sohn von Johanna und Josef Ramershoven übernahm das bekannte gleichnamige Haushaltswarenfachgeschäft am Mayener Marktplatz, für das seine Großeltern bereits 1905 den Grundstein gelegt hatten.