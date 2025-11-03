Auszeichnung in Mayen Willy-Brandt-Medaille für Ferd Faber 03.11.2025, 14:50 Uhr

i Sie freuen sich mit Ferd Faber (Zweiter von links) über die höchste Auszeichnung, die die SPD vergibt: (von links) Rolf Schäfer, die beiden SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Oliver Schick und Ina Rüber-Teke, sowie SPD-Kreisvorsitzender Marc Ruland, MdL. Janik Zier

Ferd Faber aus Mayen hat für seinen Einsatz in vielen Ehrenämter die Willy-Brandt-Medaille erhalten.

Für seinen herausragenden Einsatz in vielen Ehrenämtern ist kürzlich Ferd Faber (Mayen) die Willy-Brandt-Medaille verliehen worden. Die Gedenkmünze erinnert an den Friedensnobelpreisträger und SPD-Politiker, der von 1972 bis 1974 Bundeskanzler war, ist die höchste Auszeichnung, die die SPD vergibt.







Artikel teilen

Artikel teilen