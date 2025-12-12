Will Mayen nur noch auf Fledermäuse setzen?

Mit 7,9 Millionen Euro wird die Stadt Mayen im nächsten Jahr in der Kreide stehen. Aus diesem Grund wird nach Einsparmöglichkeiten geforscht. Im Fadenkreuz der Sparhaushälter ist das Mayener Grubenfeld.
Die Erlebniswelten im Mayener Grubenfeld bleiben Bestandteil des Vulkanpark-Erlebnisses – und damit auch 2026 geöffnet. Entgegen anderslautenden Gerüchten in der Stadt hat dafür jetzt der Stadtrat Klarheit geschaffen, vorerst zumindest. Dennoch wird abgespeckt – und der Fortbestand der Adorfhalle steht auf der Tagesordnung.