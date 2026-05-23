Mayener Steinkunst im Fokus
Wilhelm Völker bereicherte die Friedhofskultur
Autorin Susanne Völker stellt das Buch über ihren Vater, den Bildhauer Wilhelm Völker, vor.
Autorin Susanne Völker stellt das Buch über ihren Vater, den Bildhauer Wilhelm Völker, vor.
Rico Rossival

Die Lapidea-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition der Steinkunst in Mayen wachzuhalten. Band zwölf der Lapidea-Reihe, unterstützt von Sponsoren, ist jetzt erschienen. Er beschäftigt sich mit dem Bildhauer Wilhelm Völker. 

Lesezeit 3 Minuten
Gestalter am Stein sind viele in Mayen gewachsen – die Eifelstadt war der fruchtbare Schoß für manchen Steinkünstler, der Karriere gemacht und Anerkennung gefunden hat. Die Steinmetzfachschule mit ihrem Leiter Anton Woger war die kongeniale Bildungsstätte, sie entließ ihre Absolventen mit einem fundierten Rüstzeug.

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Andernach & MayenKultur

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