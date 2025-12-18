Wie Wohnen den Weg in ein eigenständiges Leben ebnet

Die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach hat vor 25 Jahren Wohnangebote für Menschen mit psychischen Behinderungen geschaffen. Wie ihr Leben in dem Bereich „Fördern, Wohnen, Pflegen – Gemeindepsychiatrie“ aussieht, entscheiden die Bewohner dabei selbst.
Die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) in Andernach ist mit ihren Akutstationen ein Ort, an dem Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen einige Tage, Wochen oder Monate medizinisch versorgt werden. Anderen wiederum dient das weitläufige Klinikgelände längerfristig als Zuhause: In sieben Gebäuden leben aufgeteilt auf acht Wohnbereiche Menschen mit psychischen, geistigen und mehrfachen Behinderungen.