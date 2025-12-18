Seit 25 Jahren in Andernach Wie Wohnen den Weg in ein eigenständiges Leben ebnet Martina Koch 18.12.2025, 06:30 Uhr

i Die Pädagogische Leiterin Christina Auer (von rechts), Direktorin Anke Kahmann und die Vorsitzende des Bewohnerbeirats, Katrin Richter, stellen die Angebote des Bereichs „Fördern, Wohnen, Pflegen – Gemeindepsychiatrie“ an der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach vor. Martina Koch

Die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach hat vor 25 Jahren Wohnangebote für Menschen mit psychischen Behinderungen geschaffen. Wie ihr Leben in dem Bereich „Fördern, Wohnen, Pflegen – Gemeindepsychiatrie“ aussieht, entscheiden die Bewohner dabei selbst.

Die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) in Andernach ist mit ihren Akutstationen ein Ort, an dem Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen einige Tage, Wochen oder Monate medizinisch versorgt werden. Anderen wiederum dient das weitläufige Klinikgelände längerfristig als Zuhause: In sieben Gebäuden leben aufgeteilt auf acht Wohnbereiche Menschen mit psychischen, geistigen und mehrfachen Behinderungen.







