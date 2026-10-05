Messe für Bierenthusiasten
Wie war es für die Hobbybrauerszene in Mendig?
Prost: Die Hobbybrauerszene traf sich kürzlich in Mendig zu den Haus- und Hobbybrauertage in der Laacher-See-Halle. Wie lief das
Prost: Die Hobbybrauerszene traf sich kürzlich in Mendig zu den Haus- und Hobbybrauertage in der Laacher-See-Halle. Wie lief das Event? Die Organisatoren ziehen ein Resümee. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Jüngst traf sich die Hobbybrauerszene in Mendig zu den Haus- und Hobbybrauertragen. Wie wurde die Messe rund ums Bier in der Vulkanstadt angenommen? Die Organisatoren ziehen ein Fazit. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit der Gründung der Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland (VHD) im Jahre 1995 gibt es einen festen Termin, auf den die Mitglieder das ganze Jahr hinfiebern: die Haus- und Hobbybrauertage (HHBT). Jedes Jahr zieht der älteste Verein seiner Art mit seiner mehrtägigen Veranstaltung in eine andere Stadt.
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