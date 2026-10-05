Jüngst traf sich die Hobbybrauerszene in Mendig zu den Haus- und Hobbybrauertragen. Wie wurde die Messe rund ums Bier in der Vulkanstadt angenommen? Die Organisatoren ziehen ein Fazit.
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Seit der Gründung der Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland (VHD) im Jahre 1995 gibt es einen festen Termin, auf den die Mitglieder das ganze Jahr hinfiebern: die Haus- und Hobbybrauertage (HHBT). Jedes Jahr zieht der älteste Verein seiner Art mit seiner mehrtägigen Veranstaltung in eine andere Stadt.