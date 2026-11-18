Unser Autor fragt sich, ob es bei der Polizei wohl genau so abläuft wie beim Tatort im TV. Er hat einen Bereitschaftsdienst der Andernacher Wache begleitet und räumt nun mit seinen Vorurteilen auf – zumindest mit den meisten.
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Ich bin männlich, Jahrgang 1974, gelernter rheinischer Großstädter und – wie wohl die meisten von uns – sozialisiert mit dem Tatort. Börne, Schenk und Thiel. Knurrige, verschrobene oder menschlich kaputte Kommissare, Kaffee als Grundnahrungsmittel, die Maschine immer in Reichweite – aber jeder für sich ein Genie.