An einen Bahnübergang sollte man immer vorsichtig heranfahren, um einen Unfall zu vermeiden. Doch wie verhält man sich im Ernstfall, wenn doch mal ein Fahrzeug auf die Gleise gerät? Unsere Zeitung hat bei der Bundespolizei in Trier nachgefragt.

Andernach. An dem Bahnübergang in der Koblenzer Straße in Andernach kam es in den vergangenen Monaten zu zwei Unfällen. Im März stieß ein Güterzug beinahe mit einem Rollstuhlfahrer zusammen, und im April kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug. Diese Zwischenfälle zeigen vor allem eins: Insbesondere an unbeschrankten Bahngleisen besteht für Autofahrer und Fußgänger eine erhöhte Gefahr, wenn sie die Verkehrszeichen übersehen oder gar missachten. Doch wie verhalten sich Verkehrsteilnehmer richtig, wenn sie versehentlich auf die Gleise geraten und sich ein Zug nähert?

Als Erstes gilt natürlich: Fahrzeuge und Personen sollten sich schnellstmöglich von den Gleisen entfernen. Falls das nicht mehr möglich ist, müssen andere zur Hilfe eilen. „Als oberste Regel gilt dabei: Auch wenn ich Hilfe leisten möchte, so darf ich mich selbst nicht in Gefahr bringen“, betont Stefan Döhn, Pressesprecher der Bundespolizei Trier. Beobachter der Situation sollten den Fahrer lautstark auf den nahenden Zug aufmerksam machen. Falls darauf keine Reaktion folgt, sollte Kontakt mit der Bahn aufgenommen werden, die den Zug daraufhin warnen kann.

Verkehrsteilnehmer sollten sich nur dann in das Gleis begeben, wenn die Gefahr einzuschätzen ist. Denn: „Züge können nicht ausweichen. Ein Personenzug, der mit Tempo 100 unterwegs ist, braucht fast einen Kilometer, bis er steht“, so eine Bahnsprecherin. Falls die Distanz jedoch abschätzbar ist, sollte man die Person aus ihrem Fahrzeug von den Gleisen zerren und das Fahrzeug, wenn möglich, aus der Gefahrenstelle fahren.

„Ansonsten bestünde noch die Möglichkeit, sich in Richtung des Zuges zu stellen und mit dem Arm im Kreis zu schwingen und den Zug so zu warnen“, merkt Döhn an. Doch das kann besonders schnell gefährlich werden, wenn statt einem Güter- oder Regionalzug ein ICE naht, weshalb der Pressesprecher davon abrät. Auch, wenn im Ernstfall zügig Hilfe gefordert ist, sollten Verkehrsteilnehmer sich nie selbst in Gefahr bringen.