Rekorddefizit im Haushalt 2026 Wie soll es im Landkreis MYK weitergehen? Thomas Brost 29.12.2025, 18:00 Uhr

i Im Kreishaus ist viel gerechnet worden, bis der Haushalt 2026 herauskam. Jetzt darf man gespannt sein, ob die Aufsichtsbehörde diesen durchgehen lässt. Rico Rossival

Mit einem Rekorddefizit plagt sich der Landkreis Mayen-Koblenz. Dennoch: Im Prinzip stehen alle Fraktionen und die Kreisverwaltung zusammen. Hier und da offenbaren sich Unterschiede, wie die Sprecher der Fraktionen im Kreistag deutlich gemacht haben.

Wer der Haushaltssitzung im Kreistag MYK folgte, der erlebte ein Abbild der derzeitigen Lage im alltäglichen Leben: Überall steigen die Preise. Nicht zuletzt im Haushalt 2026 für den Landkreis: Teurer werden vor allem die Schülerbeförderung (plus 10 Millionen Euro), der Teilhaushalt Kinder, Jugend, Familie (plus 16 Millionen) sowie der soziale Bereich (plus 14,5 Millionen).







Artikel teilen

Artikel teilen