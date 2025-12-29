Wie soll es im Landkreis MYK weitergehen?

Mit einem Rekorddefizit plagt sich der Landkreis Mayen-Koblenz. Dennoch: Im Prinzip stehen alle Fraktionen und die Kreisverwaltung zusammen. Hier und da offenbaren sich Unterschiede, wie die Sprecher der Fraktionen im Kreistag deutlich gemacht haben.
Wer der Haushaltssitzung im Kreistag MYK folgte, der erlebte ein Abbild der derzeitigen Lage im alltäglichen Leben: Überall steigen die Preise. Nicht zuletzt im Haushalt 2026 für den Landkreis: Teurer werden vor allem die Schülerbeförderung (plus 10 Millionen Euro), der Teilhaushalt Kinder, Jugend, Familie (plus 16 Millionen) sowie der soziale Bereich (plus 14,5 Millionen).