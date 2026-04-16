Polizei legt Statistik vor Wie sicher lebt es sich in Andernach und der Region? Martina Koch 16.04.2026, 11:12 Uhr

i Die Polizeiinspektion Andernach hat ihre Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach verzeichnete man in Andernach sowie den beiden Verbandsgemeinden Weißenthurm und Pellenz insgesamt 4062 Straftaten. Robert Michael. picture alliance/dpa

Mit verstärkten Kontrollen widmete sich die Polizei Andernach 2025 besonders der Jugendkriminalität – mit Erfolg: In dem Bereich gab es deutlich weniger Delikte. Wie es darüber hinaus um die Sicherheit bestellt ist, zeigt ein Blick in die Statistik.

Zu Jahresbeginn meldete die Polizeiinspektion (PI) Andernach bereits einen erfreulichen Trend bezüglich der Jugendkriminalität in ihrem Zuständigkeitsbereich. Demnach waren die Fälle der jugendtypischen Delikte im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, was man auf die Umsetzung des Konzepts zur Bekämpfung von Jugendkriminalität im Andernacher Stadtgebiet zurückführte.







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