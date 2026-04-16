Mit verstärkten Kontrollen widmete sich die Polizei Andernach 2025 besonders der Jugendkriminalität – mit Erfolg: In dem Bereich gab es deutlich weniger Delikte. Wie es darüber hinaus um die Sicherheit bestellt ist, zeigt ein Blick in die Statistik.
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Zu Jahresbeginn meldete die Polizeiinspektion (PI) Andernach bereits einen erfreulichen Trend bezüglich der Jugendkriminalität in ihrem Zuständigkeitsbereich. Demnach waren die Fälle der jugendtypischen Delikte im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, was man auf die Umsetzung des Konzepts zur Bekämpfung von Jugendkriminalität im Andernacher Stadtgebiet zurückführte.