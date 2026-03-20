Wie es sich anfühlt, das erste Mal den rheinland-pfälzischen Landtag wählen zu dürfen? Unsere Redaktion hat sich mit Margret Landers getroffen. Die 18-Jährige überlegt, Politikwissenschaften zu studieren.
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Erstwähler bereiten sich auf verschiedene Weise auf die Wahlkreisstimm- und auf die Landesstimmabgabe vor. Oft mit dem Ziel, eine informierte Entscheidung zu treffen und sich Gehör zu verschaffen. Viele politisch interessierte junge Erwachsene nutzen den Wahl-O-Mat oder ähnliche Tools wie die Juniorwahl, um ihre eigenen Ansichten und Standpunkte mit denen der Parteien abzugleichen.