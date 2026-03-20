Landtagswahl RLP 2026 Wie sich eine Erstwählerin aus Mayen vorbereitet Elvira Bell 20.03.2026, 11:30 Uhr

i Margret Landers hatte sich im Vorfeld unter anderem in unserer Zeitung über die Briefwahl informiert. Mit auf dem Foto ist ihre Mutter Stephanie Landers. Elvira Bell

Wie es sich anfühlt, das erste Mal den rheinland-pfälzischen Landtag wählen zu dürfen? Unsere Redaktion hat sich mit Margret Landers getroffen. Die 18-Jährige überlegt, Politikwissenschaften zu studieren.

Erstwähler bereiten sich auf verschiedene Weise auf die Wahlkreisstimm- und auf die Landesstimmabgabe vor. Oft mit dem Ziel, eine informierte Entscheidung zu treffen und sich Gehör zu verschaffen. Viele politisch interessierte junge Erwachsene nutzen den Wahl-O-Mat oder ähnliche Tools wie die Juniorwahl, um ihre eigenen Ansichten und Standpunkte mit denen der Parteien abzugleichen.







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