Riedener Passionsspiele Wie sich die Jesus-Darsteller vorbereiten Elvira Bell 09.02.2025, 00:00 Uhr

i Jochen Marx trägt das schwere Kreuz. Für den in Rieden tief verwurzelten Jochen Marx, der als Verwaltungsbeamter im Bundesarchiv in Koblenz seinen Dienst versieht, ist die Rolle des Jesus eine besondere Herausforderung und gleichzeitig Herzenssache. Elvira Bell

Nur noch wenige Wochen - dann hebt sich für die Passionsspiele in Rieden der erste Vorhang. Im Rampenlicht sind die Jesus-Darsteller Jochen Marx und Claudio Civello-Hackenbruch. Sie skizzieren die heiße Phase vor dem ersten Spiel.

Seit mehr als 100 Jahren bringen die Riedener mit großem Erfolg die Passionsspiele auf die Bühne. Es beeindruckend, dass die Passion auch in der heutigen Zeit die Menschen zum Teil in ihrem Innersten berührt. Den guten Ruf, den die Riedener Passionsspiele in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland genießen, haben den Ort am Waldsee berühmt gemacht.

