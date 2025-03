Wie Schweitzer den Mittelstand entlasten will

Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat Griesson – de Beukelaer in Polch besucht und über die Herausforderungen für den Mittelstand gesprochen. Versprochen hat er dabei: Er will sich für eine Entlastung bei den Netzentgelten starkmachen.

Fachkräftegewinnung, nachhaltiges Wirtschaften und Wettbewerbsfähigkeit sind die Themen, die viele mittelständische Unternehmen in der Region bewegen – auch Griesson – de Beukelaer in Polch. Jetzt war Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bei dem Gebäckhersteller im Maifeld. Er betonte, er wolle sich auf bundespolitischer und europäischer Ebene für die Entlastung bei den Netzentgelten einsetzen. Diese Entlastung bräuchten energieintensive Energiezweige, machte er laut Pressemitteilung deutlich.

Dany Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Griesson – de Beukelaer, begrüßte den Austausch mit dem rheinland-pfälzischen Regierungschef und sagte: „Wir freuen uns, dass Ministerpräsident Alexander Schweitzer das Gespräch mit der Wirtschaft sucht, um politische Lösungen abzuleiten, die den Mittelstand in Rheinland-Pfalz unterstützen.“ Griesson – de Beukelaer spielt als Arbeitergeber nicht nur im Maifeld eine bedeutende Rolle, sondern zählt zu den führenden Unternehmen im europäischen Süß- und Salzgebäckmarkt. Produziert wird an den deutschen Standorten Polch, dem Hauptsitz, in Kahla (Thüringen) und Wurzen (Sachsen). Das Sortiment umfasst die Marken Griesson, De Beukelaer, Prinzen Rolle, Leicht&Cross und Cereola sowie eine Vielfalt an Handelsmarken.

Kosten für Rohstoffe und Energie steigen

„Wir entwickeln die Standorte durch umfangreiche Investitionen weiter und unterstreichen damit die Zukunftskraft eines leistungsfähigen Familienunternehmens“, betonte Dany Schmidt. Zu den Herausforderungen zählen steigende Kosten für Rohstoffe und für Energie sowie die Bürokratie und Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit. Bei Letzterem geht Griesson – de Beukelaer besonders ambitioniert vor, denn das Unternehmen hat sich einem nachhaltigen Denken und Handeln verpflichtet. Das heißt beispielsweise, dass d ie Hälfte der Produkte, gemessen an der Gesamtproduktion in Tonnen, bis Ende 2026 „plant based“, also pflanzenbasiert sein soll und dann ohne tierische Produkte auskommt. Auch die berühmte „Prinzen Rolle“ wird seit Kurzem vegan hergestellt. Das dürfte auch Ministerpräsident Schweitzer schmecken: Er isst vegan und verzichtet schon seit 2016 auf alle tierischen Produkte.

Strategie zur Fachkräftegewinnung

„Griesson – de Beukelaer verbindet aufs Beste Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit“, sagte Schweitzer. Die Landesregierung trage mit einem Bürokratieabbaupaket, aber auch durch die MINT-Strategie zur Fachkräftesicherung dazu bei, dass Unternehmen in Rheinland-Pfalz die richtigen Rahmenbedingungen vorfänden. Unter MINT versteht man besondere Fördermaßnahmen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Solche Talente braucht auch Griesson – de Beukelaer. „Für unsere Entwicklung suchen wir Fachkräfte, darunter Elektroniker, Lebensmitteltechnologen oder Ingenieure, die gemeinsam mit uns wachsen wollen“, sagt Dany Schmidt.