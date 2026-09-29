An der Montessori-Schule Sonnenschein in Polch wird das Skateboard zum Gegenstand im Physikunterricht. Das Beispiel zeigt, wie Schüler selbstständig lernen, eigene Interessen verfolgen und dabei fachübergreifende Zusammenhänge entdecken.
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Ein Skateboard ist ein Sportgerät. Man kann damit Tricks üben, über Rampen fahren – oder Physik lernen. Zumindest an der Freien Montessori-Schule Sonnenschein GRS+ in Polch. Einer der Schüler ist leidenschaftlicher Skateboarder. Also wird sein Hobby zum Ausgangspunkt für ein Schulprojekt.