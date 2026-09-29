Montessori-Schule in Polch Wie Schüler mit dem Skateboard Physik lernen Martin Ingenhoven 29.09.2026, 06:00 Uhr

i Wer mit dem Skateboard auf einer Minirampe unterwegs ist, der spürt schnell, wie die Fliehkraft wirkt. An der Freien Montessori-Schule Sonnenschein ist das Hobby eines Schülers zum Ausgangspunkt für ein Schulprojekt geworden. Denn alle Tricks beim Skateboarden basieren auf physikalischen Gesetzen. Ben Birchall. picture alliance/dpa/PA Wire

An der Montessori-Schule Sonnenschein in Polch wird das Skateboard zum Gegenstand im Physikunterricht. Das Beispiel zeigt, wie Schüler selbstständig lernen, eigene Interessen verfolgen und dabei fachübergreifende Zusammenhänge entdecken.

Ein Skateboard ist ein Sportgerät. Man kann damit Tricks üben, über Rampen fahren – oder Physik lernen. Zumindest an der Freien Montessori-Schule Sonnenschein GRS+ in Polch. Einer der Schüler ist leidenschaftlicher Skateboarder. Also wird sein Hobby zum Ausgangspunkt für ein Schulprojekt.







Artikel teilen

Artikel teilen