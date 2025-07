Als erste Gemeinde in Rheinland-Pfalz nach dem Krieg wurde Niedermendig zur Stadt erklärt. Das ist 75 Jahre her. Bei den Feierlichkeiten ist skizziert worden, welch gute Rolle die mit Obermendig vereinigte 9000-Einwohner-Stadt in der Region spielt.

Vieles ist am Wochenende in Mendig zusammengeschnürt worden, damit es ein rundes Freizeitpaket ergeben wird: Die Nacht der Vulkane endete furios, und zuvor sind gleich drei Jubiläen vonseiten der Stadt gefeiert worden. Worum ging es dabei? Der Freitag gehörte ganz der Stadt. Die ließ es sich nicht nehmen, zum Ehrentag der Verleihung der Stadtrechte mit den Bürgern ein Sommerfest zu feiern, mit viel poppiger Blasmusik („Summer Brass“) und einem Festakt im Lava-Dome. Der Ort war nicht von ungefähr gewählt.

Im Lava-Dome war fein aufgereiht eine fotografische Zeitreise zurück ins Jahr 1950 zu sehen. In jenem Jahr wurde das 700-jährige Bestehen der St.-Cyriakus-Kirche groß gefeiert, die Verleihung der Stadtrechte fiel, wenn man den Ankündigungen von damals glauben darf, nicht zu sehr ins Auge. An die Bevölkerung von Niedermendig gewandt, hieß es in einem Flugblatt, unterschrieben von Amtsbürgermeister, Pfarrer und Gemeindebürgermeister, wie folgt: „Es wird erwartet, dass die gesamte Bevölkerung es sich angelegen sein lässt, zu dem Gelingen des Festes beizutragen.“ Es ergehe an allen die Bitte, das Dorf festlich zu schmücken, und zwar „mit reichem Fahne- und Girlandenschmuck“. Ein Festzug zu Ehren der Pfarrkirche zog sich durchs Dorf. „Wir dürfen erwarten“, so das Trio anno 1950, „dass die Häuser ein Festgewand tragen“.

„Ein verantwortlicher Bürger setzt sich für seine Stadt Mendig ein.“

Das schrieb Ehrenbürger Gernot Mittler den Mendigern ins Stammbuch – und verlangte auch mehr Sauberkeit an den Grundstücken.

Wie sehr hat Niedermendig nach 1950 in der Entwicklung Fahrt aufgenommen? Für Stadtbürgermeister Achim Grün (CDU) war die Ernennung „ein Titel, ja, aber vor allem ein Versprechen: an Entwicklung, Eigenständigkeit und Gemeinschaft“. Die damaligen Visionäre hätten sich wohl kaum vorstellen können, was aus ihrer Stadt einmal werden würde: lebendig, neugierig, innovativ – und doch stets verwurzelt in ihrer Eifler Seele. „Mendig war und ist lebendig.“ Im Jahr 1969 vereinigten sich Ober- und Niedermendig zu einer Gemeinde. „Unsere Stadt hat immer wieder bewiesen, dass sie den Mut hat, sich zu verändern, ohne ihre Wurzeln zu vergessen“, resümierte Bürgermeister Jörg Lempertz. Die Bürger der Stadt seien „eine lebendige Gemeinschaft, die unsere Stadt stark und lebenswert“ mache. Sie hätten den Mut, für Visonen einzutreten, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Dazu gehöre beispielsweise die Umwandlung von zwei Millionen Quadratmeter ehemaliger Bundeswehrkaserne am Flugplatz „zu einem der erfolgreichsten Wirtschafts- und Industrieparks der Region“. Projekte mit Leuchtturmcharakter innerhalb der Stadt seien wegweisend: der Umbau der Vulkan-Brauerei für zehn Millionen Euro, der Bau eines Katastrophenschutzzentrums für den Landkreis, der Umbau des Caritas-Zentrums für mindestens zehn Millionen Euro, der Bau der Zentrale der Volksbank „RheinAhrEifel“ sowie die Errichtung von 50 neuen Wohnungen.

i Gernot Mittler mahnte, dass sich die Bürgerschaft stärker für Mendig einsetzen möge. Rico Rossival

Ehrenbürger Gernot Mittler ergriff das Wort und zeichnete Wegmarken der Entwicklung nach. Von enormem Vorteil sei immer die gute Infrastruktur gewesen, so durch den Anschluss zur Autobahn. Es hätten aber auch schmerzhafte Entscheidungen im Stadtrat gefällt werden müssen. Manchmal gegen Volkes Willen. „Der Bürger hat auch Anspruch darauf, dass man ihm widerspricht“, betonte Mittler, der früher auch Finanzminister in Rheinland-Pfalz war. In puncto Bildung sei Mendig gut aufgestellt, in puncto Schulen „können wir uns sehen lassen“. Im Hinblick auf Sauberkeit steige in ihm öfter der Zorn hoch, wenn er durch die Straßen geht. „Die Kehrpflicht an den Grundstücken wird lässig gehandhabt“, so Mittler. Er schrieb den Mendigern ins Stammbuch, dass „der verantwortliche Bürger sich für seine Stadt einsetzt“.

Ein touristischer Leuchtpunkt der Stadt ist der Lava-Dome, der auch schwarze Zahlen schreibt. Er besteht seit exakt 20 Jahren. Der frühere Stadtbürgermeister Achim Diensberg war einer der Väter der Einrichtung. Er beschrieb den Weg zum Lava-Dome, der mit vielen Steinen gepflastert war – von der Sicherung der Lavakeller mit Spezialtechnik bis hin zur weithin geschätzten Ausstellung. „Da haben wir von den wahnsinnig guten Ideen von Frank Neideck profitieren dürfen“, betonte Dienstberg. Insgesamt sei der Lava-Dome mit dem Lavakeller „eine wahnsinnig tolle und gelungene Geschichte.“ Zehn Jahre gibt es die Stadtbücherei, die im Stadthaus angesiedelt ist und mittwochs und freitags nachmittags ihre Pforten öffnet. Deren ehrenamtliche Leiterin Gisela Rösler versicherte, dass die Bücherei „für die Stadt ein Aushängeschild“ sei. Dank der beiden Geldinstitute und weiterer Sponsoren könne man immer aktuelle Bücher einkaufen – Rösler warb auch für den Förderverein, der einem guten Zweck diene.