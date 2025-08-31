Die aktuelle Sanierung im Wasserpförtchen in Mayen fällt unter das Förderprogramm Lebendige Zentren. Die Stadt soll für die Bewohner lebenswerter gestaltet werden. Doch wie setzt die Stadt Mayen das Ganze um?

Die Stadt Mayen soll lebendiger, attraktiver und zukunftsfähiger werden: All das soll durch das Förderprogramm Lebendige Zentren ermöglicht werden, das zu 90 Prozent durch den Bund und das Land Rheinland-Pfalz finanziert wird. An der einen oder anderen Stelle sehen die Bürger schon die Ergebnisse des Förderprogramms – ein Beispiel dafür ist die Nette-Terrasse in der Straße Im Trinnel. Auch die Baustelle im Wasserpförtchen ist Teil des Programms.

Schon 2012 wurde Mayen in das Programm aufgenommen. Dabei verfolgt die Stadt unterschiedliche Ziele: Es werden verkehrsfreie und -beruhigte Straßen sowie innerstädtische Naherholungsbereiche an der Nette geschaffen. Zudem wird die Innenstadt zunehmend bepflanzt, die Stadtmauern werden in Teilen saniert. Auch der barrierefreie Ausbau der Straßen steht im Fokus. Die Stadt Mayen erklärt: „Ziel ist es, ein einheitliches Erscheinungsbild von hohem Wiedererkennungswert zu schaffen.“

Das Projekt konzentriert sich auf das Zentrum von Mayen. Dementsprechend spricht die Stadt hier von den Gebieten Nordöstliche Innenstadt und Nordöstliche Innenstadt – Erweiterung, die innerhalb des Förderprogramms berücksichtigt werden.

Aktuell ist das wohl größte Projekt im Rahmen des Programms die Sanierung im Wasserpförtchen. Hier soll ein Naherholungsbereich an der Nette entstehen. Schon 2017 wurde direkt gegenüber die Nette-Terrasse in der Straße Im Trinnel geschaffen, die von Bürgern seither zum Verweilen genutzt werden kann. „Bei den Nette-Terrassen war vom ersten Tag an erkennbar, wie sehr ein solcher Aufenthaltsbereich am Fluss im Stadtbild gefehlt hat“, merkt die Stadt an.

Auch der Denkmalschutz wird berücksichtigt

Während an der Nette vor allem das Thema Hochwasserschutz im Vordergrund steht, wird an anderen Ecken in Mayen für den Denkmalschutz gesorgt: In Zukunft sollen der Pützhausturm, der Mühlenturm und weitere Teile der Stadtmauer saniert werden. Die Stadt erläutert: „Ziel der Stadtsanierung ist es, die Denkmäler wieder mehr in den Fokus des Betrachters zu rücken und durch Sanierungsmaßnahmen langfristig im Bestand zu sichern.“

Neben dem Ausbau von Straßen wie der Brücken- oder auch Bäckerstraße werden in dem ausgewählten Gebiet auch Modernisierungen und Instandsetzungen an privaten Wohnhäusern gefördert, um die Qualität und Attraktivität des Wohnraums und des Umfelds zu steigern. Zusätzlich können Bürger in Arbeitskreisen und Anliegerversammlungen in die Umsetzung der Projekte mit einbezogen werden.

i Im Wasserpförtchen soll ein innerstädtischer Naherholungsbereich entstehen. Nina Legler

Da das Programm in absehbarer Zeit ausläuft, können Bewohner nur noch bis Ende 2025 einen Antrag auf Förderung zur privaten Modernisierung stellen. Bis es jedoch so weit ist, versucht die Stadt, so viele geförderte Projekte wie möglich umzusetzen. Darunter befindet sich auch die Errichtung einer Hochgarage inklusive Wohnraum durch einen privaten Investor. Die Stadt erklärt: „Die vorbereitenden Maßnahmen hierzu wurden im Rahmen des Förderprogramms herbeigeführt.“ Es ist also noch einiges in Arbeit.