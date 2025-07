Ein Mann läuft bewaffnet mit einer Axt durch die Straßen von Mendig, wendet sich Häusern zu, attackiert Fensterscheiben. Es stellt sich später heraus, dass es der stark alkoholisierte Mann auf Gegenstände abgesehen hat, die er zertrümmern will. Möglicherweise hat der 38-Jährige Beziehungsprobleme. Die Mayener Polizei hatte die Lage am Freitag, 11. Juli, rasch im Griff, sie schätzte die Situation richtig ein. Für einen Passanten, der als Erster in eine solche Szenerie eintritt, stellt sich die Frage: eingreifen oder nicht? Dazu erteilt Lothar Rink, Erster Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Mayen, wertvolle Ratschläge.

Generell rät Rink grundsätzlich davon ab, dass man als Passant Leib und Leben riskiert. „Als normaler Bürger ist man weder kampfgeschult noch -erprobt. Im Falle eines mit einer Axt bewaffneten Mannes sollte man gleich die Telefonnummer 110 anrufen, dann ist man sofort bei der Polizei“, sagt Rink. Polizisten würden via Telefon dem Anrufer weitere Anweisungen erteilen.

„Es besteht keine Pflicht, sich selbst in Gefahr zu bringen.“

Polizist Lothar Rink rät dazu, in Gefahrenlagen direkt die Polizei anzurufen.

1Eine Person bringt sich selbst in Gefahr: Ein Mensch irrt durch die Straßen, er kann betrunken, psychisch arg belastet oder verwirrt sein – wie handeln, wenn sich dieser Mensch selbst gefährdet, vielleicht torkelnd gefährlich nah an eine Verkehrsstraße gerät? „Auch in diesem Fall sollte man die Polizei informieren, und zwar über die 110“, sagt Polizeichef Rink. Die Polizei schicke Kräfte, die die Lage an Ort und Stelle beurteilen. Sei die hilflose Person im Polizeijargon noch „wegefähig“, dann bringen Beamte jene auf den richtigen Weg. „Wir fahren die Menschen aber üblicherweise nicht nach Hause.“ Wenn die hilflose Person nicht mobilisiert werden kann, weil sie zu betrunken sei, dann werde das DRK informiert, das eine Behandlung einleite.

Liege ein psychischer Ausnahmezustand vor, beispielsweise mit der Tendenz zur Selbsttötung, dann griffen Polizisten ein und bringen den Selbstgefährder zu einem Arzt, bei dem er vorgestellt wird. Gemeinsam mit der Unterbringungsbehörde werde entschieden, ob die Person beispielsweise in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach untergebracht wird. Geschieht dies außerhalb der Dienstzeiten der Behörde, müsse die Polizei am folgenden Werktag vorstellig werden und von der Behörde und einem Gericht überprüfen lassen, ob ihr Handeln angemessen war.

2Eine Person läuft aggressiv durch die Straßen: Auf keinen Fall solle man sich dieser Person in den Weg stellen. „Es besteht keine Pflicht, sich selbst in Gefahr zu bringen“, betont Polizist Rink. Die Polizei sei besser sofort über die 110 zu verständigen. Sie würde dann den Zeugen instruieren, was zu tun sei. Und erhofft sich von ihm wertvolle Informationen, um die Lage einzuschätzen. So könne man den Standort des Randalierenden durchgeben, ihn auf Abstand beobachten und dies der Polizei mitteilen.

3Eine Person oder mehrere tragen Waffen: Auf eigene Faust sollte man auch in diesem Szenario nicht handeln. Auch in diesem Fall ist geraten, über die 110 die Polizei zu informieren. „Die Polizei ist geschützt, sie wird versuchen zu deeskalieren“, erläutert Lothar Rink. Entwickelt sich aus dem Geschehen eine brisante Lage, in der nach Einschätzung der Polizisten am Ort die Gesundheit von Personen in Gefahr geraten könnten, dann ziehe man Spezialkräfte hinzu. Diese Sondereinsatzkommandos seien bestmöglich geschützt, sie seien darüber hinaus für Angriffe an Haustüren oder in Wohnungen bestens ausgestattet. Komme es zu Verletzungen, solle man über Telefon 112 Feuerwehr und DRK über Verletzte informieren. Dabei sei es unschädlich, wenn man versehentlich die 110 wähle. „Dies wird dann sofort an die Rettungsleitstelle in Koblenz weitergeleitet“, erklärt Rink. Und umgekehrt läuft dies auch: Wer statt der 110 versehentlich die 112 wählt, der wird „ohne Zeitverzug“ weitergeleitet – per Knopfdruck.