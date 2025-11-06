Veranstaltung in Mayen Wie man dementen Menschen mit Respekt begegnet Brigitte Meier 06.11.2025, 13:00 Uhr

i Regelmäßige Aktivitäten wie Gesellschaftsspiele fördern die kognitiven Fähigkeiten und unterstützen Menschen mit Demenz. Sven Hoppe/dpa. picture alliance/dpa

Menschen mit Demenz leben in einer Welt mit anderen Mechanismen. Aber statt sie von dort wegzuholen, sollte man sie besser begleiten, rät Waltraud Klein von der Alzheimergesellschaft nördliches Rheinland-Pfalz während der Demografiewoche in Mayen.

Sorgende Gemeinschaften stehen im Mittelpunkt der Demografiewoche Rheinland-Pfalz, die noch bis zum 10. November veranstaltet wird. Mit einer Veranstaltung in der Pfarrbegegnungsstätte Herz-Jesu beteiligte sich die Stadt Mayen an der Initiative, die das Zusammenleben der Menschen durch Verständnis und Sorge füreinander stärken möchte.







Artikel teilen

Artikel teilen